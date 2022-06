على طرفي الصراع في أوكرانيا.. قمة للناتو في بوخارست واجتماع برعاية روسيا في يريفان

اتفق قادة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة في رومانيا على أن حرب روسيا في أوكرانيا تقوّض السلام في أوروبا، بينما اعتبرت روسيا خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا أن الحلف لا يقرر مصير أوروبا.

وبعد انعقاد قمة التسع، التي تجمع بلدان "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الرومانية بوخارست، اتفق المشاركون على بيان مشترك جاء فيه أن حرب روسيا ضد أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا.

وأدان البيان بشدة "العدوان الروسي غير المبرر" على أوكرانيا بتواطؤ من بيلاروسيا، ودعا روسيا إلى تغيير سلوكها العدواني وسحب قواتها من أوكرانيا، حسب تعبيره.

وترأس القمةَ كل من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والرئيس البولندي أندريه دودا، وشاركت فيها بلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

كما شارك في القمة عن بُعد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حيث قال في كلمة له إنه ينبغي على الحلف تكثيف دعمه لأوكرانيا، وتعزيز قدراته في الردع والدفاع، وكذلك تعزيز العلاقات مع الشركاء "المتشابهين في التفكير".

Honoured to address Bucharest 9 summit hosted by Presidents @KlausIohannis & @AndrzejDuda. An important contribution to prepare transformative #NATOSummit. We must step up support for #Ukraine, strengthen our deterrence & defence, and boost ties with like-minded partners. pic.twitter.com/XJgZxX1GKv

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 10, 2022