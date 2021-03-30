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من برنامج: للقصة بقية 

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

سلطت حلقة (2021/3/29) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على العملات الرقمية وبحثت في الصعود والنزول وآمال الكثيرين بالثراء السهل والسريع، والمراهنات على أن العملة الافتراضية هي مستقبل العملات في العالم.
29/3/2021
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49:58
(الجزيرة)

هربوا من أوطانهم فانتُزع منهم أطفالهم.. المهاجرون وثمن الغربة في أوروبا

49:58
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حذف نصوص دينية ومحاربة المعارضة.. كيف تحرك السياسة خيوط المناهج التعليمية؟

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