البث الحي
50:12

من برنامج: للقصة بقية 

تسميم الأرض الفلسطينية.. هكذا حولت إسرائيل أراضي الضفة لمكب نفايات

كانت أراضي بلدة إذنا (غرب الخليل) أشبه بمتنزهات مفتوحة قبل بناء إسرائيل الجدار الفاصل في الضفة الغربية عام 2000، وأصبحت اليوم مكبا كبيرا لمخلفات المنشآت الصناعية الإسرائيلية.
25/1/2021
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49:56
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من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟

48:55
(الجزيرة)

جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت

48:31
(الجزيرة)

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49:58
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للقصة بقية- تسميم الأرض الفلسطينية

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