50:12

من برنامج: للقصة بقية تسميم الأرض الفلسطينية.. هكذا حولت إسرائيل أراضي الضفة لمكب نفايات

كانت أراضي بلدة إذنا (غرب الخليل) أشبه بمتنزهات مفتوحة قبل بناء إسرائيل الجدار الفاصل في الضفة الغربية عام 2000، وأصبحت اليوم مكبا كبيرا لمخلفات المنشآت الصناعية الإسرائيلية.

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