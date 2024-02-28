مع اقتراب رمضان.. نشطاء يترصدون التمور الإسرائيلية بـ "كمين مقاطعة"

مع اقتراب شهر رمضان، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة تدعو لمقاطعة التمور الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة، مما يشكل ضربة موجعة للاحتلال الذي يواصل عدوانه على غزة.

من جانبها دعت منظمات عدة مناهضة لإسرائيل المستهلكين إلى تفقد ملصقات منتجات التمور في المتاجر، وحثتهم على تجنب شراء التمور التي يثبت زراعتُها في المستوطنات التابعة للاحتلال.

وأقر رئيس قسم التمور في "مجلس النبات الإسرائيلي" أمنون غرينبيرغ بأن إسرائيل تواجه حاليا حملة مقاطعة واسعة في أوروبا ضد جميع أنواع التمور الإسرائيلية.

ووفق ما أوردت صحيفة "ذا ماركر" التي تنشرها مجموعةُ هآرتس الإسرائيلية، يتخوف التجار الإسرائيليون من مقاطعة تمور "المجدول" الإسرائيلية بالأسواق الأوروبية خلال شهر رمضان. وكشفت الصحيفة أن "مجلس النبات" دعا إلى تعليق حملة تسويقية لترويج التمور الإسرائيلية في أوروبا بقيمة 552 ألف دولار، خشية أن تكون لها نتائجُ عكسية.

وأثارت حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية بالأسواق الأوروبية والأميركية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب مغردون بهذه الخطوة ودعوا بدورهم إلى المقاطعة. ورصدت حلقة (2024/2/28) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات والتعليقات.

من جانبه دعا خالد صافي إلى الاستجابة لحملة المقاطعة بقوله "تخيل (أنك) تصوم طوال نهار رمضان لله تعالى ثم تفطر على تمر يعود ثمنه إلى الاحتلال؟ قاطع ولا تنصر اقتصاد الاحتلال وحلفائه. هذه الأموال يستخدمها الاحتلال لقتل إخوانك المسلمين".

وحذر حذيفة عزام الصائمين قائلا "حين تصوم رمضان احذر أن تفطر على دماء إخوانك. احذر التمور الإسرائيلية التي غزت أسواقنا العربية والإسلامية خاصة التمر المجهول أو المجدول".

وغرّد إبراهيم المصري على الموضوع بالقول "تمور أهلنا في فلسطين تسرق وتباع ليستفيد بها الصهاينة. استرجل وقاطع".

ومن جهتها علقت آمال قائلة "كل هذه تمور من إنتاج الكيان؟ لهذه الدرجة؟ هذه تزيد الوجع أكثر، لأنها بالأصل تمور فلسطينية من أرض فلسطينية".

وجاء في تغريدة سامي عمر "الخسارة تلاحقهم في كل مجال. مختصر القول نجمهم أفل رغم كل ما يضخ في خزائنهم من كل أنواع الدعم أموال وسلاح وإعلام".

ويذكر أن إسرائيل تنتج سنويا نصف إنتاج العالم من تمور المجدول. وعام 2022 صدَّرت من التمور ما قيمته 340 مليون دولار، الغالبية العظمى منها خلال شهر رمضان المبارك.

ويرى مراقبون أنه في حال نجاح حملات المقاطعة ستتكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، تتخطى 100 مليون دولار.

وحسب ما ورد في تقرير نشرته قبل أيام صحيفة "ذا ماركر" فإن إسرائيل تنتج سنويا 80 ألف طن من التمور بمختلف أصنافها، ثلثُ ما يتم تصديره منها يتزامن مع فترة شهر رمضان، ومعظم صادراتها من التمور.

وقال رئيس قسم الفاكهة في "مجلس النبات" راني بارنيس للصحيفة إن "أي شخص يرى المنتجات الإسرائيلية على أرفف المحلات يفكر مرتين، وعندما يجد المسلمون مصدرا آخر سيشترون منه لمعاقبة إسرائيل".

أما مدير تطوير صناعة التمور في نفس المجلس لجال تويغ، فصرح قائلا "المستوردون في أوروبا يقولون لتجارنا أنتم من إسرائيل لذا يجب تغيير بلد المنشأ على العبوات، أو الاستيراد عن طريق وسيط، لأننا لا ندري ما نفعل مع زبائننا".