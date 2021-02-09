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من برنامج: تأمـــــلات

رُبَّ رَمية من غير رامٍ.. تعرف على قصة هذا المثل

تناولت حلقة (2021/2/9) من برنامج “تأملات” قصة المثل القائل “رُبَّ رَمية من غير رامٍ”. كما شملت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، أصل الكلمة، أخطاء شائعة، ما قل ودل، وغيرها.
9/2/2021
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