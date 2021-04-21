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48:01
من برنامج:
ما وراء الخبر
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن نحو 80% من الشعب السوري أصبحوا بعد 10 سنوات من الحرب ببلادهم يعتمدون على المساعدات.
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21/4/2021
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