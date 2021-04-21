البث الحي
48:01

من برنامج: ما وراء الخبر

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن نحو 80% من الشعب السوري أصبحوا بعد 10 سنوات من الحرب ببلادهم يعتمدون على المساعدات.
21/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

لماذا رفض آبي أحمد قمة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة؟ وكيف سترد الخرطوم والقاهرة؟

26:58
(الجزيرة)

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟

26:44
(الجزيرة)

صراع الاختصاصات.. هل تفجر "قيادة" الأمن الداخلي أزمة سياسية عميقة في تونس؟

26:42
(الجزيرة)

لماذا تسعى طهران والرياض للتقارب الآن.. ما علاقة بايدن وأي دور لإسرائيل؟

25:57
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

لماذا رفض آبي أحمد قمة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة؟ وكيف سترد الخرطوم والقاهرة؟

26:58
(الجزيرة)

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟

26:44
(الجزيرة)

صراع الاختصاصات.. هل تفجر "قيادة" الأمن الداخلي أزمة سياسية عميقة في تونس؟

26:42
(الجزيرة)

لماذا تسعى طهران والرياض للتقارب الآن.. ما علاقة بايدن وأي دور لإسرائيل؟

25:57
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/21)

(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- محمد ولد الددو: ميز الله الإنسان بالعلم وميز العلماء بما يحملونه عن باقي البشر

(الجزيرة)

لماذا رفض آبي أحمد قمة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة؟ وكيف سترد الخرطوم والقاهرة؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر.. لماذا رفض آبي أحمد دعوة حمدوك لقمة ثلاثية بالخرطوم بشأن سد النهضة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

الحرس الثوري: تل أبيب تتكتم على ما جرى.. إسرائيل تعترف بالفشل بالتصدي لصاروخ سقط قرب مفاعل ديمونة

(الجزيرة)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟

حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟