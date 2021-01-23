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من برنامج: ما وراء الخبر

الحوثي رفض الاتهام السعودي.. من استهدف الرياض بهجوم صاروخي؟

رجح الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، أن يكون الحوثي هو المسؤول عن الهجوم الصاروخي الذي قالت السلطات السعودية إنها أفشلته قبل أن يصيب هدفه بالعاصمة الرياض.
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202111:13 PM (مكة المكرمة)
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