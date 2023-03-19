من برنامج: شبكات شبكات (2023/3/19)

تابع برنامج “شبكات” (2023/3/19) تفاصيل قصة الزواج والطلاق التي بدأت في فنلندا، حيث تم عقد قران اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد.