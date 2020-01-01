العدسة العربية

تستضيف الحلقة السينمائي جورج نصر الذي انطلق إلى العالمية بفلمه "إلى أين" عام 1957، وعاصر النكبات العربية المتتالية، مما طبع في شخصيته رومانسية أثمرت أفلاما قليلة لكنها كبيرة.