العدسة العربية

تستضيف الحلقة المخرجة المصرية نبيهة لطفي التي تعد من أوائل المخرجات التسجيليات في العالم العربي وأول امرأة تخرجت في معهد السينما قسم الإخراج في مصر.
تستضيف الحلقة المخرجة المصرية نبيهة لطفي التي تعد من أوائل المخرجات التسجيليات في العالم العربي وأول امرأة تخرجت في معهد السينما قسم الإخراج في مصر.
تتناول الحلقة مهرجان أيام بيروت السينمائية الذي يلتقي فيه المخرجون العرب وضيوفهم الأجانب وهو موعد للسينما مع المدينة يعاد كل عامين.
تستضيف الحلقة المخرج التونسي محمود بن محمود الذي تبلورت تجربته بين تونس حيث ولد في عام 1947 وبلجيكا...
تستضيف الحلقة المخرج رضا الباهي أحد أهم المخرجين في الساحة السينمائية العربية، حمل صورة القيروان ال...
تستضيف الحلقة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي موهبته في التجديد والابتكار في حقل السينما الفلسطينية بدأت ببضع محاولات لصناعة أفلام قصيرة.
أبصر مهرجان السينما العربية النور عام 1992 في قلب العاصمة الفرنسية بعدما انتظره السينمائيون العرب متطلعين إلى دور محتمل لمعهد العالم العربي في رعايتهم ولم شملهم.
تستضيف الحلقة المخرج السينمائي خيري بشارة، من أصل جنوبي نشأ في حي شبرا الشعبي النابع بالحياة والدفء والمليء بزخم تراث إنساني ديني ثقافي.
تستضيف الحلقة المخرج محمد عبد الرحمن التازي الذي يعد من السينمائيين الذين قرروا تحطيم جدار الصوت والعمل على أمهات النصوص الأدبية المغربية المعاصرة عبر نقلها للسينما.
تتناول الحلقة المشاركات العربية في مهرجان كان والذي يتيح الفرصة لموزعي وأصحاب الإنتاجات البصرية بأن يلتقوا فيما يسمى سوق الشريط السينمائي.
تستضيف الحلقة المخرج الفلسطيني نزار حسن ليتحدث عن مسيرته السينمائية التي بدأت عام 1990 واعتبرت أداة تعبير وتحليل وسلاح لمواجهة العدو الإسرائيلي.
تستضيف الحلقة المخرج السوري هيثم حقي ليتحدث عن اللغة السينمائية في التلفزيون وفي السينما، فلم تكن تجربته سهلة طوال ربع قرن من العمل الدؤوب.
تواصل الحلقة الحديث عن السينما اللبنانية القصيرة وتتحدث فيها عن علاقة المخرج بمدينته وتاريخها واستخدامه للسينما كوسيلة للتعبير.
تتناول الحلقة موضوع السينما اللبنانية القصيرة، فالفيلم القصير لا يقل أهمية عن الفيلم الطويل ومبني على حيلة سينمائية توصل حكاية بسيطة أو فكرة درامية بوقت قصير.
تستضيف الحلقة السينمائي جورج نصر الذي انطلق إلى العالمية بفلمه "إلى أين" عام 1957، وعاصر النكبات العربية المتتالية، مما طبع في شخصيته رومانسية أثمرت أفلاما قليلة لكنها كبيرة.