سلط "المسافر" في حلقته بتاريخ (2020/2/1) الضوء على شلالات إجوازو الساحرة في الأرجنتين والتي تمتد بعرض 2.7 كلم وتتدفق المياه فيها بمعدل 1756 مترا مكعبا في الثانية.
برنامج أسبوعي مختص بالسفر والترحال والمغامرة، يكتشف مدن وبلدان العالم من خلال إلقاء الضوء على أهم المعالم والنشاطات السياحية المختلفة بقالب مغامراتي استكشافي مبدع بصرياً ومتزن، كما يربط البرنامج بين حضارات العالم المختلفة من خلال عرض أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافات والحضارات المتتابعة في العالم بأسلوب راقٍ.
سلط "المسافر" في حلقته بتاريخ (2020/2/1) الضوء على شلالات إجوازو الساحرة في الأرجنتين والتي تمتد بعرض 2.7 كلم وتتدفق المياه فيها بمعدل 1756 مترا مكعبا في الثانية.
أوجز المسافر في حلقته بتاريخ (2020/1/25) أجمل المناطر والأماكن اللتين ظلتا عالقتين بذاكرته خلال تجواله في هولندا، حيث الزهور والطبيعة الخلابة وطواحين الهواء وأقنية المياه.
قصد المسافر خلال جولته في الفلبين جزيرة كونان التي تعرف بأنها ملكة جمال الجزر، وذلك بالنظر لروعة ال...
جال "المسافر" (2020/1/11) في مدن برتغالية عدة، حيث توقف بمدينة لشبونة واستطلع معالمها الس...
قدم المسافر في حلقة (2019/12/28) حصيلة جولته في ألبانيا بعد سفره في عشرات القرى والمدن وزيارة المعالم الأثرية والطبيعية، وهي خلاصة لمن يريد السفر إلى هذه الدولة.
تابع "المسافر" في حلقة (2019/12/21) رحلته في أذربيجان، ليعرفنا على جمهورية نخجوان التي تقع بين تركيا وإيران وأرمينيا وهي تابعة لأذربيجان.
زار المسافر في حلقة (2019/12/14) والرابعة من أذربيجان القرية التي يعتقد بأن سفينة نوح عليه السلام رست فيها بعد الطوفان العظيم، وتعرف على أبرز ما يميز القرية.
واصل "المسافر" في حلقته بتاريخ (2019/12/7) الجزء الثالث من رحلته في دولة أذربيجان، وتحدث عن معجزة قصر الخان الذي بني دون استخدام المسامير، واستمر نقشه لثماني سنوات.
تابع "المسافر" في الحلقة (2019/11/30) رحلته في أذربيجان، ليعرفنا من خلال جولته على أبرز المزارات السياحية في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.
انتقل بنا "المسافر" في حلقة (2019/11/23) إلى أذربيجان وخاصة مدينة "باكو" التي انطلقت منها شعلة الإسلام حتى وصلت إلى الصين شرقا وإلى أوروبا غربا.
زار "المسافر" بحلقة (2019/10/26) البيت الأزرق، وهو المتحف الأكثر زيارة في عموم المكسيك، حيث يعود البيت لأيقونة المكسيك الفنانة فريدا كاهلو أكثر فنانات أميركا اللاتينية إبداعا وإحدى فنانات القرن العشرين.
زار المسافر في حلقة (2019/10/19) أشهر جزيرة مكسيكية وتدعى "إيسلا موخيريس"، أي جزيرة النساء، وتبلغ مساحتها 10 كلم2 في البحر الكاريبي، وتقع في أقصى نقطة شرق المكسيك.
زار "المسافر" بحلقة (2019/10/12) متحف التطور الصامت بالمكسيك واستعرض خلال الزيارة أهم ما يميز المتحف وأين يقع وأسباب بنائه بهذه الطريقة الغريبة.
بدأ "المسافر" بحلقة (2019/10/5) جولة جديدة في المكسيك ليطلعنا على طبيعة المدينة ومعالمها البيئية والعمرانية المميزة، ويسرد تفاصيل عن تاريخها.