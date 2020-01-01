عن البرنامج

برنامج أسبوعي مختص بالسفر والترحال والمغامرة، يكتشف مدن وبلدان العالم من خلال إلقاء الضوء على أهم المعالم والنشاطات السياحية المختلفة بقالب مغامراتي استكشافي مبدع بصرياً ومتزن، كما يربط البرنامج بين حضارات العالم المختلفة من خلال عرض أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافات والحضارات المتتابعة في العالم بأسلوب راقٍ.