يعتقد المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي -الذي حلّ ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج “موازين”- أن الحركات الإسلامية تفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية وإلى عناصر النجاح.
برنامج حواري أسبوعي، يقدمه الإعلامي الكويتي الدكتور علي السند، وتقوم فلسفته على تناول قضايا الفكر الإسلامي المعاصر بالبحث والنقاش. ويهتم برصد المتغيرات السياسية والاجتماعية والبحث في جذورها التاريخية.
يعتقد المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي -الذي حلّ ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج “موازين”- أن الحركات الإسلامية تفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية وإلى عناصر النجاح.