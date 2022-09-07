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عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي، يقدمه الإعلامي الكويتي الدكتور علي السند، وتقوم فلسفته على تناول قضايا الفكر الإسلامي المعاصر بالبحث والنقاش. ويهتم برصد المتغيرات السياسية والاجتماعية والبحث في جذورها التاريخية.

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