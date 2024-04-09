إسرائيل تستغل حرب غزة لإفراغ الأغوار الفلسطينية في الضفة

جنين – على عجل، استطاع سليمان النجادة الهرب رفقة أطفاله وعائلة شقيقه من المنزل فور رؤيته مجموعة من المستوطنين يتجاوزون سفح الجبل المقابل لخيمته ويستعدون للهجوم والاعتداء عليهم.

كانت مخاوف النجادة صائبة، فما إن وصل المستوطنون حتى بدؤوا بإشعال النار في خيمته وخيمة شقيقه، وحرقوا حظائر الأغنام، ودمروا كل شيء.

ويروي النجادة للجزيرة نت ما حدث معه قائلا "قبل موعد الإفطار بساعة واحدة، شاهدت عددا من المستوطنين يتجمعون في سفح الجبل المقابل لنا، شعرت أنهم يحضرون لأمر ما، قلت لعائلتي أن يستعدوا لنخلي المنزل، وتحركت لإخلاء الأغنام، كنت أتوقع أنهم سيأتون للتخريب والضرب بالعصي والحجارة كما اعتدنا منذ 6 شهور، لكنهم حرقوا منزلي ومنزل أخي، لو تأخرنا قليلاً كنا سنحترق نحن أيضا".

القتل أو الرحيل

يسكن سليمان النجادة وزوجتاه و9 من أبنائه، إضافة لأمه وشقيقه وعائلته، في منزلين متجاورين من الصفيح والخيام في منطقة شلال العوجا بالقرب من قرية العوجا في الأغوار الفلسطينية، وتتعرض المنطقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين على الأهالي والعائلات البدوية بهدف ترحيلهم بشكل قسري والاستيلاء على أراضيهم.

ويتعرض قرابة 110 عائلات يسكنون المنطقة البدوية إلى اعتداء بشكل شبه يومي من قبل المستوطنين، وتتمثل الاعتداءات في سرقة أغنامهم وتخريب خيامهم وتحطيم ممتلكاتهم، ومنعهم من الزراعة في أراضيهم، إضافة للهجوم عليهم بشكل مباشر بالضرب والاعتداء.

يقول النجادة "مضايقات المستوطنين تزداد شيئا فشيئا، لكنهم كل صباح ينزلون إلينا من الجبل، يمنعون الأغنام من الرعي، يتعرضون لنا بالضرب بالعصي والحجارة، يهدمون الخيام، لكن أن يصل بهم الأمر إلى أن يحرقوا منازلنا، فالهدف أصبح واضحا جدا، إنهم يحاولون قتلنا كلنا".

ويضيف "اليوم هربنا نحن وعائلة أخي إلى قرية العوجا، لكن إلى متى سنظل نهرب؟ المستوطنون يحاولون بكل الطرق طردنا من هذه المنطقة، والحقيقة أن محاولات طردنا موجودة منذ سنين، لكنها زادت بشكل يومي خلال الشهور الستة الماضية"، أي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ويرى سكان شلال العوجا أن المستوطنين يحاولون تهجيرهم من تجمعهم البدوي من خلال زيادة المضايقات والاعتداءات، ويتم كل ذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، التي لا تمنع هذه الاعتداءات ولا تعاقب من يقوم بها.

ويعيش سكان التجمع البدوي حالة من الخوف على مصير أولادهم وحياتهم، وعلى مصير أغنامهم التي تعد مصدر دخلهم الوحيد بعد تكرار محاولات الحرق لبيوتهم وخيامهم، وهي "محاولات للقتل بشكل مباشر"، كما يقولون.

نزوح العائلات

وكانت هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد أوردت في تقرير أعدته قبل حوالي أسبوع حول عمليات التهجير القسري التي سببتها إجراءات الاحتلال الطاردة بمساندة من المستوطنين، أنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت اعتداءات وتهديدات المستعمرين المسلحين، مستغلين التركيز الإعلامي على قطاع غزة وغياب التغطيات الإعلامية عن الضفة الغربية والقدس.

ويقول الناطق باسم الهيئة أمير داود "على الرغم من أن كافة القوانين والتشريعات الدولية التي تحرم التهجير، ومن بينها اتفاقية جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد والجماعات أو الدولة أو السلطات العامة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير، فإن الهيئة رصدت تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، تضم 220 عائلة وتشمل 1277 فردا، من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى".

وأضاف "أبرز عمليات التهجير كانت في وادي السيق شرقي رام الله، الذي بدأت سلسلة الهجمات المسلحة على سكانه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وعلى الرغم من وجود عناصر من هيئة الجدار والاستيطان في المكان ورباطهم مع الأهالي لأكثر من 45 يوما، فإن عددا من السكان اضطروا للمغادرة بتاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب تهديدات المستوطنين"، وبلغ عدد العائلات المغادرة لمنطقة وادي السيق 30 عائلة، تضم بينها 40 قاصرا.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن من بين أبرز التجمعات البدوية التي تم تهجيرها بشكل قصري بعد بدء الحرب على قطاع غزة خربة زنوتة في الأغوار الجنوبية، وتحديدا في منطقة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث هُجّر من الخربة 36 أسرة تضم 400 شخص نصفهم من الأطفال، وذلك بعد تفكيك 50 خيمة و"بركس" للأغنام، وإجلاء قرابة 4700 رأس من الغنم كانوا يمتلكونها.

كما تم إفراغ خربتي عين الرشراش شرق رام الله، وجبعيت في شمال رام الله، بمجموع 23 عائلة، وتُظهر صور نشرت مؤخرا على مجموعات الأخبار الخاصة بالصحافيين الفلسطينيين أفردا من المستوطنين يتجولون بالقرب من خيام السكان الفلسطينيين في تجمعات بدوية مختلفة في شمال وجنوب الضفة الغربية، بعضهم يقوم برعاية الغنم، وهو ما اعتبره سكان هذه التجمعات أعمالا استفزازية لهم.

تهجير وعنف متزايد

وذكر التقرير السنوي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين "أوتشا" أن 1257 شخصا شُردوا من مناطق سكناهم بسبب عنف المستوطنين المتزايد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذكر التقرير أنه مع نهاية عام 2022 كانت 4 تجمعات بدوية قد أُفرغت بشكل كامل من ساكنيها، في حين أثرت اعتداءات المستوطنين المتزايدة بعد الحرب على قطاع غزة على قرابة 15 تجمعا بدويا آخر.

وبحسب "أوتشا" فإن حالات الاعتداء من قبل المستوطنين زادت لتصبح 7 حالات يومية، في حين كانت 3 حالات اعتداء يومي خلال عام 2022، وأكد التقرير أن المستوطنون يشرفون بشكل مباشر على عمليات التهجير القسرية التي تحدث لسكان التجمعات البدوية الفلسطينية، وأكدت "أوتشا" أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 198 عائلة فلسطينية، بينهم 586 طفلا.

وفي الأغوار الشمالية لم تهدأ محاولات تهجير السكان الفلسطينيين من التجمعات والخرب البدوية حتى قبل الحرب على قطاع غزة، ويستخدم الاحتلال كافة الأساليب والمضايقات على سكان هذه المناطق التي تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية، حيث يمنعهم الاحتلال من البناء أو مد خطوط الماء والكهرباء، أو الرعي في المناطق التي تتوفر فيها ينابيع المياه.

لكن بعد الحرب على قطاع غزة زادت وتيرة المضايقات الإسرائيلية على سكان الأغوار الشمالية، وأعطت إسرائيل مساحة كبرى لسيطرة المستوطنين على الأراضي في قرى كردلة وبردلة وعين البيضا، وسمحت لهم بالتحكم في منع الفلسطينيين من زراعتها أو الرعي فيها، أو حتى التنقل فيها.