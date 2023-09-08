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سياسة
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ماليزيا
خريطة الصين الجديدة تحيي نزاعات الحدود مع الجوار
خريطة الصين الرسمية كما أعلنتها بكين نهاية شهر أغسطس/آب الماضي (الجزيرة)
8/9/2023
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آخر تحديث: 8/9/2023
08:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية
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