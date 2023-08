إسلام آباد – للمرة الثانية خلال 3 أشهر، يُعتقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب "إنصاف" عمران خان، في واحدة من ضمن عشرات القضايا المرفوعة ضده والتي بقيت تلاحقه منذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان العام الماضي.

وجرى اعتقال خان من مقر إقامته في منطقة "زمان بارك" بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب (شرق)، ثم نُقل إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي المحاذية لإسلام آباد.

وجاء الاعتقال وفقا لقرار محكمة محلية في العاصمة إسلام آباد بسجن عمران خان 3 سنوات وغرامة 100 ألف روبية باكستانية (الدولار حوالي 280 روبية)، في قضية "توشاخانا" أو "مستودع الهدايا"، والتي يتهم بموجبها خان بعدم الإفصاح عن هدايا حصل عليها وبيعها خلال فترة حكمه.

في المقابل، أعلن حزب "إنصاف" وفريقه القانوني الطعن في الحكم الصادر ضد خان في المحكمة العليا الباكستانية.

وقال الصحفي والمحلل السياسي جاويد رانا إن الحالة القانونية في هذه القضية ليس قوية، وإن الأمر لا يتعلق ببيع الهدايا كما تدعي بعض الأطراف، إنما يتعلق بإخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بتلك الهدايا في التقارير السنوية المرسلة إلى لجنة الانتخابات.

ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات، التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.

ونفى عمران خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.

Chairman Imran Khan’s message:

My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.

It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.

We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in… pic.twitter.com/1kqg6HQVac

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023