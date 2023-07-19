فريدمان: بايدن يطالب نتنياهو بوقف التعديلات القضائية ويحذر من تداعياتها على العلاقة بواشنطن

بايدن: إذا لم نكن نتقاسم هذه القيمة الديمقراطية فسيكون من الصعب الحفاظ على العلاقة الخاصة التي تمتعت بها إسرائيل وأميركا على مدى 75 عاما.

قال الصحفي البارز توماس فريدمان إن الرئيس الأميركي جو بايدن استدعاه أمس الثلاثاء إلى مكتبه بالبيت الأبيض لتمرير رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ضرورة وقف التعديلات القضائية.

ووفق مقال نشره فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية، فإن بايدن أراد توضيح موقفه للشعب الإسرائيلي بشأن الإصلاحات القضائية، والتعبير عن احترامه الكبير للمتظاهرين الذين يخرجون في احتجاجات مستمرة ضد الإصلاحات القضائية والذين قال إنهم يعبّرون عن "الديمقراطية الإسرائيلية".

كما أراد بايدن تمرير رسالة للائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة نتنياهو يدعوه فيها للتوقف عن الدفع بالإصلاحات الدستورية من دون وجود إجماع وطني عليها، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ستحد بشكل كبير من قدرة المحكمة العليا في إسرائيل على ممارسة دورها الرقابي على قرارات الحكومة الإسرائيلية والتعيينات التي تقوم بها.

وبحسب فريدمان، فإن رسالة بايدن تقول "أوقف التعديلات حالا. لا تمرر شيئا بهذه الأهمية من دون توافق واسع، وإلا ستكسر شيئا ما في الديمقراطية الإسرائيلية وفي علاقاتك مع الديمقراطية الأميركية، قد لا تتمكن من إعادته إلى سابق عهده".

وأضاف بايدن "التوصل إلى توافق حول المجالات السياسية المثيرة للجدل يتطلب أخذ ما تحتاجه من وقت لذلك. وهو أمر ضروري عند إجراء تغييرات كبيرة. لذلك فإنني أوصي القادة الإسرائيليين بعدم التسرع".

العلاقة الخاصة

وعلق فريدمان على التصريحات السابقة التي أدلى بها الرئيس الأميركي خلال لقائه به الذي استمر ساعة وربع، بأن بايدن يناشد نتنياهو ومؤيديه أن يفهموا ما يلي: "إذا لم نكن نتقاسم هذه القيمة الديمقراطية، فسيكون من الصعب الحفاظ على العلاقة الخاصة التي تمتعت بها إسرائيل وأميركا على مدى 75 عاما مضت لمدة 75 عاما أخرى".

وقال إن بايدن قد يكون آخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل، وإن على الإسرائيليين بمختلف توجهاتهم أن يفهموا أن مخاطر تجاهل مخاوفه الصادقة تلك سيكونون مسؤولين عنها.

والتقى بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمس الثلاثاء في البيت الأبيض، على وقع الأزمة الداخلية في إسرائيل والاحتجاجات المستمرة ضد التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بشأن زيارة الرئيس الإسرائيلي، أن بايدن وهرتسوغ ناقشا أيضا "الحاجة إلى نهج يستند إلى توافق في الرأي" فيما يتعلق بحزمة التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجدد بايدن لهرتسوغ -وفقا لبيان البيت الأبيض- التزامه بالحفاظ على حل الدولتين المتفاوض عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.