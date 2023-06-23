تقرير لوول ستريت جورنال: نظام أميركي متطور رصد صوت انفجار بمنطقة اختفاء الغواصة المنكوبة

كشفت "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية في تقرير حصري أن البحرية الأميركية كانت قد رصدت الأحد الماضي صوت انفجار غامض في المنطقة التي اختفت فيها الغواصة "تيتان" التي كانت تحمل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين في البحث قولهم إن نظاما عسكريا أميركيا سريا للكشف الصوتي مخصص لمتابعة الغواصات المعادية كان يتابع الغواصة "تيتان" بمجرد انقطاع الاتصالات عنها، ليتم بعد ذلك رصد ما اشتبه في أنه انفجار داخلي للغواصة.





وبادرت البحرية الأميركية بالاتصال بخفر السواحل لإبلاغها بما توصلت إليه، حيث رُكزت عمليات البحث في المنطقة التي رصد فيها الانفجار، وعثر بها أمس الخميس على حطام السفينة المفقودة.

وأكد مسؤول في البحرية الأميركية للصحيفة أنه رغم أن التحليلات التي أجراها الخبراء لم تجزم بأن الانفجار آت من الغواصة "تيتان" نفسها، إلا أن قرار المسؤولين كان إبلاغ فرق البحث بتلك المعلومات أثناء عملية الإنقاذ، لتركيز جهود البحث في المنطقة التي أتى منها الصوت.

ولأسباب تتعلق بالأمن القومي لم تكشف البحرية الأميركية عن اسم نظام الرصد المتطور الذي يستخدم لكشف أي اختراق من طرف غواصات معادية.

وقالت وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة طورت أنظمة الرصد الصوتي لديها بعد الحرب العالمية الثانية للكشف عن الغواصات المعادية في المحيطين الأطلسي والهادي.

ووفق الصحيفة الأميركية، فقد أُبلغت عائلات الضحايا بنتائج البحث مباشرة بعد العثور على حطام السفينة في المنطقة أمس الخميس.

وبدأت الغواصة المنكوبة رحلتها الأحد الماضي في رحلة استكشافية لحطام سفينة تايتانيك الشهيرة المستقر في قاع البحر على عمق يبلغ أكثر من ميلين، لكن الغواصة فقدت الاتصال بالعالم الخارجي بعد وقت قصير من غوصها.

وأمس، أعلن قائد في خفر السواحل الأميركي أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة "تيتان" قد لقوا حتفهم جراء انفجار "كارثي" في أعماق المحيط الأطلسي.