سياسة|روسيا

وصفهم بالغباء.. نيوزويك: ضابط روسي سابق يسخر من قادة الحرب الروسية بأوكرانيا

قائد روسي سابق: إذا كان كل شيء يسير حسب المخطط له عسكريا في أوكرانيا فلماذا كل هذه الخسائر؟ ولماذا تستمر الحرب؟

سيرغي شويغو MOSCOW, RUSSIA - JUNE 24: Russian Defense Minister Sergei Shoigu takes part in the Victory Day military parade in Red Square marking the 75th anniversary of the victory in World War II, on June 24, 2020 in Moscow, Russia. The 75th-anniversary marks the end of the Great Patriotic War when the Nazi's capitulated to the then Soviet Union. (Photo by Ramil Sitdikov - Host Photo Agency via Getty Images )
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أمس السبت عزم بلاده على زيادة إنتاج الذخائر لدعم قواتها في أوكرانيا (غيتي)
2/4/2023

أوردت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) أن القائد الروسي السابق إيغور جيركين سخر من تعهد أحد القادة في الكرملين بإمداد القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بمزيد من الذخائر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن -أمس السبت- أن بلاده زادت إنتاج الذخائر لدعم الجيش في تنفيذ ما تصفها موسكو بخطة العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونشر جيركين تدوينة مطولة في حسابه على تطبيق "تليغرام" (Telegram) أمس السبت يقول فيها إن ما أعلن عنه شويغو لا يكفي لدعم القوات الروسية في أوكرانيا، وإن الزيادات "المتعددة" في إنتاج الذخائر لا تقارن بالقدرة على استخدامها التي تكتسي أهمية أكبر.

ورأى أن تمكن القوات من استخدام تلك الأسلحة على نحو غير مصطنع يقتضي زيادة الإنتاج وفقا للطلبات التي تأتي من ساحة المعركة، ووصف شويغو وقادة عسكريين روسيين آخرين بالغباء وقال إنهم "لا يفهمون ما يقولونه ويكتبونه".

وقال إن الشعب الروسي يواصل حتى الآن تصديق تصريحات مسؤوليه بأن الحرب تسير وفق الخطة المرسومة لها، وحذر من أن الناخبين الروس سيبدؤون في نهاية المطاف بالتساؤل عن سبب استمرار الحرب على الرغم من مزاعم السلطات بحدوث تقدم.

وأشار تقرير نيوزويك إلى أن جيركين برز حديثا كصوت رائد للمدونين العسكريين الروس الذين ينتقدون إستراتيجية موسكو في أوكرانيا، رغم أنه قومي روسي -كما يصف نفسه- ويدعم أهداف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا جيركين بارتكاب جرائم حرب بسبب دوره في الحرب التي انتهت بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 إذ كان في صدارة القادة العسكريين الروس في ذلك الصراع.

وقال جيركين إن العديد ممن وصفهم "بالأشخاص العميقين" أخذوا يطرحون سؤالا بسيطا هو: إذا كان كل شيء يسير على ما يرام في نظرنا، فلماذا تستمر الحرب للشهر الـ14، ولماذا الخسائر كبيرة، والنصر أبعد مما كان عليه في البداية؟".

وتأتي انتقادات جيركين وسط مؤشرات جديدة على ركود الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أمس السبت أنه أصبح من الواضح أن الهجوم الشتوي الروسي في شرق أوكرانيا الذي ركز على مدينة باخموت قد مني بالفشل.

المصدر : نيوزويك