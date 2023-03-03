سياسة

مقال في نيوزويك: أوكرانيا تحتاج ذخيرة.. لماذا تتأخر الولايات المتحدة في تسليمها؟

UNSPECIFIED, UKRAINE - FEBRUARY 19: Ukrainian artillery team member Mykola lifts captured 152mm shells for their 152mm cannon, which they call Revenge and captured from Russian troops in Kherson early in the war, as Ukrainian forces prepare for an expected Russian offensive, in the southern Donbas region, Ukraine, on February 19, 2023. The unit inscribes shells at the request of donors, as an incentives for those who give money to charities. Both Russian and Ukrainian forces are expecting to launch offensives soon, after a cold winter in which Russian troops and Wagner mercenaries only made incremental gains against Ukrainian units in the Donbas, as the one-year anniversary looms of Russias invasion of Ukraine on February 24. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)
جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية تم الاستيلاء عليها من القوات الروسية في خيرسون (غيتي)
3/3/2023

أشاد كاليب لارسون الكاتب في شؤون الدفاع والمقيم في برلين بقرار الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين إرسال بعض أكثر دبابات القتال الرئيسية تطورا إلى أوكرانيا المحاصرة بعد تسليم الدروع الأخرى، لكنه يرى أن أحد العوامل التي لا تحظى بالتقدير المطلوب هو أن هذه المساعدة العسكرية لا تأتي فورا.

وأوضح لارسون في مقال بمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية أن أحد العوامل الرئيسية هو مقدار الوقت الذي تستغرقه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لمنح العقود إلى المصانع الخاصة لمواد مثل الذخيرة التي بدونها تصبح منصات مثل دبابة القتال الرئيسية "أبرامز إم 1″ (Abrams M1) و"برادلي" إضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعيات الموجودة في الخدمة لدى أوكرانيا لا فائدة منها.

وأضاف أن الكونغرس الأميركي يدرك فائدة أنظمة الأسلحة التي طورت منذ الحرب الباردة، والتي تمنح أوكرانيا ميزة نوعية على خصومها تجعلها تتفوق على آلة الحرب الروسية.

وأشار الكاتب إلى الانخفاض الكبير بنسبة 40% -الذي ذكره البنتاغون- في مشاركة الشركات الصغيرة في عقود الدفاع بسبب المدة الزمنية التي تستغرقها هذه العقود.

وأكد على أهمية تسريع منح هذه العقود وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، لأنه بدون شراكة متجددة بين البنتاغون والصناعة والاعتراف بأن قواعد التعاقد الغامضة تخنق رغبة الصناعة في العمل مع البنتاغون سيعاني الأمن القومي.

وعلق على سبب شراء بولندا (حصن الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي) معدات عسكرية حيوية من خارج الحلف بأن السرعة هي الجواب، لأن الشراء من خارج الناتو أسرع من الشراء من واشنطن أو برلين أو أي دولة أوروبية أخرى بسبب الإطار الزمني الذي يتبعه الحلف والقائم على عقلية وقت السلم الذي تكون فيه مستويات الشراء والإنتاج ثابتة ومتوقعة.

وختم مقاله بأن قرار وارسو هو إشارة صارخة لأوروبا والولايات المتحدة بأن الحرب لا تُكسَب بإنشاء لجنة، ولكن بحسب الأهمية والسرعة.

المصدر : نيوزويك