مقال في نيوزويك: ربما تتصرف إسرائيل بمفردها مع اقتراب تحقق حلم إيران النووي

نشرت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية مقالا يتوقع أن تتصرف إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة وتنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، لوقف تقدم طهران السريع في الحصول على سلاح نووي.

وأشار المقال الذي كتبه إيلان بيرمان النائب الأول لرئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية -وهو مركز بحثي مستقل مقره واشنطن العاصمة- إلى أن إسرائيل ظلت لسنوات تفضل الجلوس في المقعد الخلفي لصانعي السياسة الأميركيين في التعامل مع "التهديد" الذي تشكله إيران شبه النووية، لكن في الآونة الأخيرة أشار عاملان -على الأقل- إلى أن إسرائيل قد لا تكون على استعداد للبقاء على الهامش لفترة أطول.

وأوضح الكاتب أن العامل الأول هو استمرار تقدم إيران النووي، مضيفا أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة كولين كال أبلغ لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أن النظام الإيراني يمكنه الآن إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة نووية واحدة في "حوالي 12 يوما".





إجماع دائم في إسرائيل

وأضاف بيرمان أنه على الرغم من الانقسامات الداخلية الهائلة في إسرائيل فإن هناك إجماعا دائما على أن إيران تمثل تهديدا وجوديا، وأن الالتزام بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية يتجاوز الحكومات الائتلافية والتحولات السياسية الحزبية.

والعامل الآخر -يقول بيرمان- الذي يؤثر على التفكير الإسرائيلي هو التعاون الإستراتيجي المتزايد بين روسيا وإيران، فقد تسببت الحرب الحالية في أوكرانيا في تغيير جذري في الشراكة الروسية الإيرانية، وجعلت طهران شريان حياة مهما للكرملين الذي يواجه الآن انتكاسات خطيرة في حملته ضد أوكرانيا، وكانت النتيجة توطيدا دراماتيكيا للعلاقات الإستراتيجية الوثيقة بالفعل بين البلدين.

الإطار الزمني يتسارع

وأشار الكاتب إلى أن موسكو وطهران وقعتا اتفاقا سريا جديدا يوسع التعاون النووي بينهما وأن تسلم روسيا إيران أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز "إس-400" (S-400) في المستقبل القريب، وهو أمر سيصعب مهمة إسرائيل.

وقال إنه نتيجة لذلك تتغير حسابات إسرائيل الإستراتيجية والإطار الزمني للهجوم الإسرائيلي يتسارع.