الدوحة– في فزعة استمرت يوما واحدا وتزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر، جمعت حملة "واجب فلسطين" 200 مليون و48 ألف ريال قطري (الدولار 3.65 ريالات) لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء جمع هذه الأموال في إطار حملة للتبرع تحت اسم "واجب فلسطين" التي أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر إطلاقها بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، وبالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، بهدف دعم أهل غزة وتوفير الاحتياجات العاجلة لهم من دواء وغذاء في ظل الحملة العدوانية التي يتعرضون لها.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تبرع بمبلغ 100 مليون ريال لصالح هذه الحملة التي تنافس فيها الجميع في سباق للتبرع من أجل الفزعة لصالح أهالي غزة، حيث تم تخصيص منصات لجمع التبرعات في 3 مواقع حيوية بالدولة وهي درب الساعي، سوق واقف، الحي الثقافي كتارا.

وأكدت هيئة الأعمال الخيرية -في بيان لها- أن الحملة تأتي في إطار موقف قطر المساند للشعب الفلسطيني، ولإغاثة ضحايا العدوان على قطاع غزة، خاصة المصابين والأيتام والأرامل والأطفال والمسنين والحوامل، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تلقي التبرعات من شرائح المجتمع كافة، من قطريين ومقيمين، لشراء ما يلزم من احتياجات عاجلة من دواء وغذاء وخيام وكساء ومياه.

تضامن قطري

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال أحمد فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بجمعية قطر الخيرية إن الجمعية سارعت منذ اليوم الأول للعدوان إلى "إغاثة إخواننا في القطاع كواجب أخلاقي وإنساني" وما تزال تواصل هذه الجهود بدعم من أهل الخير في قطر.

وأضاف أن "قطر الخيرية" أطلقت لأجل هذا الغرض عدة حملات ومبادرات، وتوجت ذلك بمشاركتها الفاعلة في الحملة المشتركة لإغاثة غزة "واجب فلسطين" التي جاءت تزامنا مع اليوم الوطني للدولة، والذي تحول ليوم تضامن مع الشعب الفلسطيني والمتضررين في غزة.

بفضل المولى عز وجل، ختام حملة #واجب_فلسطين بجمع تبرعات تتجاوز 200 مليون ريال، كواجب وسند من أهل قطر لأهلهم في غزة.

بيَّض الله وجوه المحسنين والمحسنات، ودام عزك يا قطر pic.twitter.com/6G64JVjA2r — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) December 18, 2023

وأوضح فخرو أن الحملة عكست إحدى صور تناغم قطر حكومة وشعبا في مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في محنته، والتفاعل الواسع مع هذه الحملة ودعمها بشكل لافت، مشيدا بالتبرع السخي من أمير الدولة للحملة.

ولفت إلى أن المبلغ الذي استطاعت الحملة جمعه سينعكس على حجم المعونات التي سيتواصل تقديمها للمنكوبين من أهل غزة قريبا، بما يسهم فى تخفيف معاناتهم في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتابع فخرو أنه نظرا للأوضاع المأساوية التي لا يزال سكان غزة يواجهونها بسبب نقص المستلزمات المعيشية الأساسية والخدمات المعينة على الحياة خصوصا مع دخول فصل الشتاء، فإن "قطر الخيرية" تواصل استقبال التبرعات من المواطنين والمقيمين على أرضها لتوفير مواد الإغاثة العاجلة لأهل غزة.

جسر جوى

وأضاف فخرو أن "قطر الخيرية" تمكّنت من إيصال المساعدات لأهل غزة عبر الجسر الجوي القطري، وذلك بوصول مساعدات تقدر بـ 225 طنا حتى الآن استفاد منها حوالي 224 ألف شخص حيث اشتملت على المواد الغذائية مثل حليب الأطفال ودقيق القمح والخيام وحقائب الإسعافات الأولية وحقائب النظافة الشخصية.

ولفت إلى أن "قطر الخيرية" انتهت قبل أيام -وفي إطار حملتها "كالجسد الواحد" لمواجهة مخاطر الشتاء- من إنجاز مبادرة تسيير 10 طائرات إغاثية لأجل فلسطين، وتمكنت من تجاوز الهدف المعلن باكتمال تجهيز 20 طائرة تقدر تكلفتها بـ 20 مليون ريال.

وختم بأن "قطر الخيرية" منذ اليوم الأول لأحداث غزة أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملتها "لأجل فلسطين" حيث لا تزال متواصلة حتى الآن، بالإضافة لتواصل حملة "كالجسد الواحد" لمواجهة أخطار الشتاء، والتى تركز على فلسطين بشكل أساسي ومناطق الكوارث والأزمات في مناطق أخرى من العالم.

باخرة مساعدات

ومن جانبه، قال الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي إن حملة "واجب فلسطين" مثال رائع على الفزعة التضامنية القطرية من مواطنين ومقيمين لصالح الأشقاء في فلسطين وعلى رأسهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف العمادي -في تصريحات للجزيرة نت- أنه بفضل التبرعات لصالح الحملة قام الهلال الأحمر القطري بالإعلان عن تسيير باخرة محملة بالمساعدات الإغاثية المتنوعة، والتي تعادل حمولتها شحنات أكثر من 30 طائرة، ومن المرتقب أن تنطلق قريباً من الدوحة لإغاثة المتضررين من العدوان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن التعاون بين الجمعيات والهيئات الإنسانية الخيرية في قطر يؤكد "أننا يد واحدة وأن التكامل بينها إنما هو تكريس لدبلوماسية قطر الإنسانية، كما أن التنسيق المشترك وتكامل الجهود يدعم آفاقا أوسع لتلبية الاحتياجات ويساهم في استقطاب عدد أكبر من المانحين والمتبرعين ويدعم كفاءة الاستجابة والتأثير الإيجابي لصالح إخواننا في قطاع غزة".

وأكد أنه بالإضافة إلى الباخرة التي سيتم تسييرها قريبا "سنواصل تقديم الدعم بنفس الإجراءات التي قمنا بها منذ بداية استجابتنا للأوضاع هناك، من خلال نقل المواد من قطر وإرسالها عبر طائرات القوات الجوية الأميرية من خلال الجسر الجوي، أو تسهيل إجراءات إدخالها عبر معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى أن يتم استلامها من خلال مكتبنا في غزة".