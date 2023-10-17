هنية يدعو الشعوب العربية والإسلامية للانتفاض ضد جرائم الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة تؤكد إجرامه، وعجزه في الوقت نفسه عن مواجهة المقاومة، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للخروج في كل المدن تنديدا بجرائم الاحتلال.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة -مساء اليوم الثلاثاء- في أعقاب المجزرة الإسرائيلية التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 500 شهيد "هذا هو دأب الاحتلال الذي سبق له ارتكاب مجزرتي صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".

وحمل هنية الاحتلال المسؤولية عن الجريمة التي طالت مستشفى ومسجدا وكنسية، كما حمل المسؤولية للولايات المتحدة ودول الغرب التي قال إنها توفر الدعم العسكري والغطاء لجرائم إسرائيل.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "هذه الجرائم والمجازر لن تنال من عزم المقاومة ولا الشعب الفلسطيني الذي يعشق الشهادة والحياة العزيزة فوق أرضه ووطنه"، مؤكدا أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرض فلسطين ومقدساتها.

وخاطب هنية ذوي الشهداء قائلا، "إن هذه الدماء هي دماء كل حر في العالم، وإنها رغم غزارتها ستظل نورا لسالكي طريق الحرية والكرامة ونارا على العدو المغتصب".

ودعا هنية كافة الفلسطينيين خصوصا في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني لأن يخرجوا فورا في كل الشوارع والقرى والمدن والمخيمات والوقوف في وجه المحتلين والمستوطنين، وأضاف "نحن شعب واحد، دام واحد، ومصير واحد، ومعا سنصنع مصيرنا".

كما دعا كافة الشعوب العربية والإسلامية للخروج في كل العواصم والمدن تنديدا بجرائم إسرائيل "لكي يتوقف العدو، ولتقف هذه الأمة بمختلف جغرافياتها وأعراقها صفا واحدا".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس "كل أحرار العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم واستباحة الدماء الفلسطينية".

وقال إنه "لا يجوز أبدا أن تستباح دماؤنا، وعلى منظمة التعاون الإسلامي التي ستجتمع في السعودية يوم غد أن تصدر بيانا قويا وواضحا"، مضيفا "لا لأرباع الحلول، وثقتنا عالية جدا في المملكة العربية السعودية وفي كل الدول العربية والإسلامية التي ستجتمع غدا بأن هذه الدماء لن تضيع هدرا، ولن تمر عليه هذه الاجتماعات مرور الكرام".

وخاطب هنية أهالي قطاع غزة قائلا "إن هذه المجزرة ستكون نقطة تحول تضاف إلى طوفان الأقصى ليساء وجه هذا العدو في كل مكان وعلى كل المستويات".

وسقط 500 شهيد على الأقل في قصف شنته مقاتلات الاحتلال -مساء اليوم الثلاثاء- على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.