شتم نتنياهو وتصدع داخلي وملامح تحول خارجي.. هل زاد "طوفان الأٌقصى" من تفكك إسرائيل؟

يحدث -خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مركز عسكري في مستوطنات غلاف غزة- أن يشتمه أحد الضباط ويصفه بالكاذب، الأمر الذي دفعه لإلغاء كلمة كان مقررا أن يلقيها على الجنود والضباط.

وأكثر من ذلك، يكشف مراسل قناة 12 الإسرائيلية -الذي نقل الخبر- أن جنودا في الاحتياط يرفضون زيارة نتنياهو الذي "أتى إليهم تحضيرا لاجتياح بري محتمل لقطاع غزة".

هذه الحادثة قد تكون منفصلة أو فردية، ولكن إذا أسقطت على مسار الأحداث وسيل المطالبات بإقالة نتنياهو وتراجع شعبيته، قد تقرأ بأن هناك تصدعا بالجبهة الداخلية وسط حديث وسائل إعلام عبرية عن عمليات تمرد بعدد من ألوية الجيش وخاصة مع تصاعد الحديث عن اجتياح بري.

وتكشف الفيديوهات والأخبار القادمة من إسرائيل عن حالات ذعر وخوف بصفوف الجيش كل مرة تطلق الصواريخ على الأراضي المحتلة، بينما تكشف وسائل إعلام إسرائيلية عن قتل أو إطلاق النار على إسرائيليين بالخطأ معتقدين أنهم فلسطينيون أو مقاومون.

فمثلا، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش قتل مستوطناً بالخطأ في مستوطنة "أوفاكيم" بغلاف غزة بعد أن اعتقدوا أنه مقاوم. وأيضا، قتل عامل بشركة الكهرباء وحارس أمن برصاص الجيش بالخطأ في غلاف غزة، وكل هذا يدل إما على إرباك شديد وصدمة لم يخرج منهما أو أن انهيار المعنويات وتصدع الجبهة الداخلية يتدحرجان بصمت.

وما يحدث داخليا، بصمت، امتد إلى الخارج بشكل علني، مؤشرا إلى "صحوة" خجولة من دول أوروبية باتت تنظر بعينين وتسمع الوجهتين ولا تأخذ طرفا على حساب الآخر.

وينشر حساب الخارجية الإسبانية الرسمي على منصة "أكس" منشورا مفاده أن الحكومة (ترفض) بشكل قاطع سيل المغالطات الوارد في بيان السفارة الإسرائيلية حول بعض أعضائها، ولا تقبل (هذه) التلميحات الموجهة إليهم والتي "لا أساس لها".

والقصة تعود إلى إيوني بيلارا رئيسة حزب أونيداس بوديموس اليساري وهي وزيرة التضامن الاجتماعي بالإنابة بالحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، والتي اعتبرت أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية مخططة" بقطاع غزة من خلال ترك مئات آلاف السكان بدون ماء وكهرباء والمطالبة بإجلائهم دون أي ضمانات أمنية.

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 16, 2023