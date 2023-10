الدوحة ـ تنطلق غدا الاثنين، فعاليات المعرض الدولي للبستنة "إكسبو ـ قطر 2023″، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 28 مارس/آذار من العام المقبل.

ويعد معرض إكسبو قطر للبستنة، أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال البستنة والزراعة؛ حيث يجمع بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام والحفاظ على البيئة، كما يسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الاستدامة في مجال البستنة والزراعة.

وتحاول الجزيرة نت تسليط الضوء على أبرز المعلومات المتعلقة بهذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتطرق عبر الإجابة عن بعض الأسئلة إلى أهداف هذا المعرض وما يمكن أن يقدمه من حلول في قضايا الزراعة والاستدامة ومواجهة التصحر.

إكسبو قطر للبستنة 2023 هو معرض دولي يهدف إلى تشجيع الناس وإلهامهم وتوعيتهم حول الحلول المبتكرة لمشكلة التصحر واعتماد الزراعة كحل مستدام لمشاكل المياه والطاقة وندرة الغذاء العالمية.

ومعرض إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة من فئة "إيه 1" (A1) في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقام المعرض تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، بهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، ويُركز على 4 مواضيع رئيسية هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

يشارك في إكسبو قطر للبستنة 2023 حوالي 80 دولة من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مشاركة هذه الدول في عروض وأجنحة تعكس تقدمها في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.

انطلق أول مرة عام 1960 أول معرض للبستنة والذي بات يعرف بـ"إكسبو البستنة الدولي"، وفي نفس العام اعترف المكتب الدولي للمعارض بـ23 معرضا دوليا للبستنة؛ حيث أقيم أول معرض للبستنة في هولندا تحت اسم معرض روتردام الدولي للبستنة وذلك من 25 مارس/آذار إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 1960 لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة إكسبو البستنة.

وافقت الجمعية الدولية للبستنة (AIPH)، على استضافة دولة قطر لإكسبو الدوحة 2021 في مارس/آذار 2018، على أن يقام في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، غير أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل انعقاد المعرض، فتم الإعلان عن تنظيم المعرض في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بناء على توصية الجمعية الدولية للبستنة.

وتم اختيار قطر مضيفةً لهذا الحدث العالمي بعد منافسة مع عدة دول أخرى، بناء على رؤيتها الرائدة في مجال الزراعة المستدامة وتحسين الظروف البيئية.

تقام فعاليات المعرض على أرض تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع، ضمن حديقة البدع الواقعة في قلب العاصمة الدوحة، ويتوقع المنظمون أن يجذب المعرض 3 ملايين زائر على مدى 6 أشهر.

يحمل إكسبو قطر للبستنة 2023 أهمية كبيرة في تسليط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، ويوفر المعرض منصة للبلدان المشاركة لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، كما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويشجع على تبادل المعرفة والتجارب بين الدول المشاركة.

