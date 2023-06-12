حدود غير آمنة

لماذا كل هذا الخوف داخل الاحتلال الإسرائيلي من عملية العوجة على الحدود المصرية؟

بعد أمس

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محمد صلاح، مجند مصري نفذ هجوم العوجة وقتل ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية في ساعات الصباح الأولى.

صلاح أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي العربية وشغلها الشاغل بل وبطلها المفضل، ما حدا بكثيرين لاعتبار ذلك بمثابة استفتاء جديد على رفض التطبيع مع الاحتلال.

ربما تكون الحادثة فردية بلا دلالات أمنية كبيرة، إلا أنها تبرز قلقاً وجودياً في الاحتلال الإسرائيلي من مسألة الحدود، برغم التحصينات الشديدة.

فلماذا كل هذا الخوف داخل الاحتلال الإسرائيلي؟ ولماذا يعمد إلى تضخيم الحدث إعلامياً؟ وما دلالة مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في التحقيقات حول العملية داخل مصر؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية أحمد مولانا.