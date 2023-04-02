إسرائيل.. أي دور للجيش في السياسة؟

لماذا بدأ جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعبرون عن مواقف سياسية ويرفضون الخدمة؟ وأي دور للجيش في السياسة الإسرائيلية؟ وكيف تؤثر المظاهرات الحاصلة لأول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على علاقة الجيش بالسياسة؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



من على حافة الهاوية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد خطة إصلاح القضاء، بعد أشهر من المظاهرات الحاشدة في شوارع تل أبيب لمئات الآلاف من الرافضين لخطة نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي في وضع لا يحسد عليه، فقد عكست نبرة صوته مؤخرا قلقه الشديد من ردة فعل الأحزاب اليمينية المتطرفة في حال تراجع عن خطة إصلاح القضاء، وكذلك من تزايد ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية بشكل غير مسبوق في الكيان الإسرائيلي.

ولكن لماذا بدأ جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعبرون عن مواقف سياسية ويرفضون الخدمة؟ وأي دور للجيش في السياسة الإسرائيلية؟ وكيف تؤثر المظاهرات الحاصلة لأول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على علاقة الجيش بالسياسة؟

تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة من بعد أمس عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية.