التوظيف السياسي للكوارث الطبيعية.. إسرائيل نموذجاُ

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

تحرّكت إسرائيل فورَ وقوع زلزال تركيا وسوريا، أرسلت وفودًا إلى جنوب تركيا وعرضت على سوريا، سرًا وعلنًا، تقديم المساعدة في إدارة تبعات الزلزال المدمر.

هذا التحرك السريع جزءٌ من استراتيجية إسرائيلية للاستفادة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، يشرحها ضيف هذه الحلقة من بعد أمس، محمد الأخرس، باحثٌ سياسي مختص بالشؤون الإسرائيلية والتركيّة، وتُحاوره آمال العريسي.