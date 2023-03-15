من بودكاست:من بودكاست:, بعد أمس
المصالحة السعودية الإيرانية.. اختراق صيني وفشل أمريكي
تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة المصورة من بعد أمس الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات
15/3/2023
يزيد القطار الصيني من سرعته تجاه الشرق الأوسط، ويثير قلق القوى الغربية، حيث نجحت الوساطة الصينية في انجاز اتفاق المصالحة بين السعودية وإيران، أكبر الأطراف المتصارعة في مياه الخليج النفطية، فلماذا الصين هي من رعت الاتفاق؟ وهل يعد ذلك فشلا للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ وما تداعيات اتفاق المصالحة على المنطقة العربية ومنطقة الخليج خصوصاً؟
تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة المصورة من بعد أمس الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها.
المصدر : الجزيرة