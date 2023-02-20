هل يعود تنظيم الدولة من الساحل والصحراء؟

هل هناك مؤشرات تنبئ بعودة قوية لتنظيم الدولة في الساحل والصحراء؟ وما الذي يفعله المجتمع الدولي لكبح نفوذ تنظيم الدولة في المنطقة؟ وكيف تتفاعل دول المنطقة مع هذا الملف؟

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منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة والقضاء على مشروعه السياسي نهاية 2017، أصبحت منطقة الساحل والصحراء وجهة مفضلة لفلول المنهزمين من أعضاء التنظيم.

ووفق بيانات مؤشر الإرهاب العالمي 2022 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، فإن 48٪ من الهجمات المصنفة "إرهابية" في العالم تحدث في إفريقيا جنوب الصحراء.

فهل هناك مؤشرات تنبئ بعودة قوية لتنظيم الدولة في الساحل والصحراء؟ وما الذي يفعله المجتمع الدولي لكبح نفوذ تنظيم الدولة في المنطقة؟ وكيف تتفاعل دول المنطقة مع هذا الملف؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير، باحث ومشرف وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الجزيرة للدراسات، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.