القوى الكبرى في القرن الإفريقي.. خارطة النفوذ

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير، للحديث عن حالة التدافع الدولي على منطقة القرن الإفريقي ومآلاتها.

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

بات مصطلح "القرن الإفريقي" يشمل كلا من الصومال وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا، وتشهد هذه المنطقة الحيوية، تنافسا دوليا غير مسبوق، في ظل تضارب مصالح أمنية واقتصادية بين القوى الدولية والإقليمية على حد سواء.

فما مآل هذا الصراع المحتدم؟ وكيف يؤثر على منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية؟

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الدكتور سيدي أحمد ولد الأمير، باحث ومشرف وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الجزيرة للدراسات، للحديث عن حالة التدافع الدولي على منطقة القرن الإفريقي ومآلاتها.

يمكنكم متابعة الحلقة مصورة على قناة الجزيرة بودكاست في منصة اليوتيوب.