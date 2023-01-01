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اقتصاد|العالم

اقتصاد العالم في 2023.. الأسوأ لم يأت بعد؟!

ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي في 2023؟ وما تداعيات استمرار حالة عدم اليقين على اقتصادات الدول الكبرى والنامية؟ وكيف يمكن للدول العربية خصوصا مواجهة هذه المخاطر؟

الاقتصاد العالمي International Economy (شترستوك)
1/1/2023

يدخل اقتصاد العالم عام 2023 مترنحًا على حافة الركود، مع توقعات المؤسسات المالية الكبرى بانخفاض نسبة النمو العالمي.

فما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي في 2023؟ وما تداعيات استمرار حالة عدم اليقين على اقتصادات الدول الكبرى والنامية؟ وكيف يمكن للدول العربية خصوصا مواجهة هذه المخاطر؟

تُناقش آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفها الأستاذ مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بموقع العربي الجديد في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس.

المصدر : الجزيرة