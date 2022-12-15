كرة القدم.. أكبر من مجرد لعبة

في حدث كروي عالمي مثل مونديال كرة القدم، تعلو فيه الهتافات ويتواصل فيه البشر من مختلف الشعوب والثقافات، تتفاعل الجماهير مع بعضها البعض في أجواء إيجابية، لكن هناك من حاول حرف المسار عن سياقه، دول بعينها تحدثت عن مواضيع خارج النسق كأحقية المنطقة العربية في استضافة كأس العالم أو كالحديث عن المثلية، الأمر الذي أثار ردة فعل كبيرة لدى الجمهور العربي وغير العربي، أبان عما وراء الكرة من ثقافة ومجتمع إنساني متنوع في طباعه ومنظوراته للأشياء والعلاقات.

فكيف أحيا المونديال حس الثقافة والروابط المعنوية والوجدانية لدينا من جديد وذكرنا بمصيرنا المشترك؟ وأي ثقافة تأتي بعد الرياضة؟ وهل التعددية طارئة على بنى مجتمعاتنا؟ وأي دور ثقافي وقيمي ظهر للألتراس الذي قاد الجماهير العربية في كأس العالم؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، الكاتب والباحث المغربي المقيم في ألمانيا يحيى عالم، ليأخذنا إلى ما وراء كرة القدم.