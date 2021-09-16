مسلمو الروهينغا.. المعاناة الصامتة

تستمر معاناة أقلية الروهينغا المسلمة في بنغلاديش منذ تهجيرهم في العام 2017

من بودكاست: بعد أمس

تستمر معاناة أقلية الروهينغا المسلمة في بنغلاديش منذ تهجيرهم في العام 2017 بسبب المذابح العرقية والدينية التي تعرضوا لها في ميانمار (بورما سابقا).

اللاجئون الذين تدفقوا عبر الحدود حتى وصلوا الشواطئ وحقول الأرز في جنوب بنغلاديش يعيشون اليوم حالة لجوء مركبة، حيث اجتمعت عليهم الظروف المناخية السيئة وجائحة كورونا بالإضافة إلى فقدان الأمل في خلاص قريب.

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، آمال العريسي وضيفها حمزة العبد الله المدير التنفيذي للهيئة العالمية للإغاثة (أنصر) يسلطان الضوء على مأساة مسلمي الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش.