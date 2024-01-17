في ذكرى ميلاد "يحيى حقي " المعلم الثاني للمبدعين العرب

في السابع عشر من "يناير ـ 1905″، كان ميلاد الكاتب المعلم "يحيى حقي " في حارة "درب الميضة " الواقعة خلف "مسجد وضريح السيدة زينب" بالقاهرة، وهو تركيّ الأب والأم، وكان أبواه يتكلّمان التركية والعربية ويدينان بالإسلام ويلتزمان تعاليمه.

كان "يحيى" موهوبًا في الكتابة منذ طفولته، ولكن مسار حياته الخصب المتفرد جعل منه معلمًا للمبدعين العرب، في مجال القصة القصيرة بالذات، وهو كان من بُناة "وزارة الثقافة المصرية" في خمسينيات القرن الماضي، فتولى منصبَ مدير "مصلحة الفنون" لمدة ثلاث سنوات، ومنصبَ رئيس تحرير مجلة "المجلة " لمدة ثماني سنوات "1962ـ 1970".

وهي المجلة التي تحول مقرها إلى مدرسة لتعليم فنون الكتابة الأدبية للمبدعين المصريين، وكانت الدراسات المنشورة فيها، مدرسة للمبدعين العرب في المشرق والمغرب، وهو آخر "مبدع" يتولى مواقع ثقافية من غير حَمَلة "الدكتوراه"، فالذي كان يساعده في "المجلة "، هو "الدكتور شكري عياد" الأكاديمي والناقد المعروف، والذي تولى رئاسة تحريرها بعده هو "الدكتور عبدالقادر القط"، وهو ناقد معروف أيضًا.

تطوير اللغة العربية

وفي الفترة ذاتها، كان "نجيب محفوظ " موظفًا تحت قيادته في "مصلحة الفنون"، ولما اختار ـ حسنين هيكل ـ فريقَ المبدعين ليكونوا ضمن فريق الكتّاب في " الأهرام" رفض "يحيى حقي " قَبول المهمة، واختار الكتابة في جريدة " التعاون " التي توزع على "الجمعيات الزراعية "؛ لأنه كان يعرف أن "الأهرام" ليست حرة بالدرجة التي يريدها، و"التعاون" توزع على الفلاحين، فيقرؤُها أولادهم المتعلمون، فتصل رسالته التي يريد لها أن تصل للناس من غير صدام مع " الرقيب " ـ حسنين هيكل ـ الناطق الرسمي باسم "جمال عبدالناصر" وشريكه في الحكم.

ومن يرصد المسيرة الاجتماعية للكاتب الراحل "يحيى حقي " يستوقفه أمران؛ الأول: أنه كان تركي العِرق والثقافة، لكنه أحبّ الثقافة العربية، وقرأ أصولها وما كتبه الروّاد من "الجاحظ إلى المؤرّخ عبدالرحمن الجبرتي ".

وكان له باع طويل في تطوير اللغة العربية لتواكب مستجدات العصر، بعد "طه حسين"، وهذا ما جعلنا نعتبره "المعلم الثاني "؛ لأن جيل "طه حسين وعلي عبدالرازق ومصطفى عبدالرازق" نقلوا اللغة العربية من "متحف الأزهر" إلى صخب الحياة السياسية والثقافية، وهناك مقالة مشهورة كتبها "طه حسين" نعى فيها زمن "مصطفى لطفي المنفلوطي"، ونزع عنه صفة "الأديب" وحطم مشروعه الذي كان مكتوبًا بلغة المحسنات البديعية والسجع والطباق والجناس وغير ذلك من قواعد البلاغة القديمة.

في قلب الصعيد

والأمر الثاني في مسيرة ـ حقي ـ أنه دخل المجتمع المصري من عدة أبواب، أولها: "التعليم " في المدارس الأهليّة، ثم "مدرسة الحقوق"، ومنها إلى "النيابة " و"المحاماة "، ورفض البقاء في هذا السياق، لكن الأسرة – التي كان منها موظفون كبار – ألحقته بوظيفة "معاون إدارة" في العام "1927"، وهذه الوظيفة وضعته في قلب الصعيد المصري، فعمل في "منفلوط" التابعة لمحافظة "أسيوط" حتى نهاية العام "1929".

وكانت وظيفته القانونية تفرض عليه التكييف القانوني للمخالفات والجرائم التي يرتكبها "الفلاحون " وتسهيل مهام "وكيل النيابة " والقاضي؛ لأن ضباط الشرطة في تلك الفترة كانوا من غير دارسي القانون، وكان "معاون الإدارة " يتولى عنهم صوغ الحوادث في قالب قانوني، وهذه الوظيفة كانت الميلاد الحقيقي للشاب التركي "الأفندي" المولود في "درب الميضة".

فهي التي أركبته ظهور "الحمير"، وجعلته يعرف مواسم الزرع، والأمراض التي تفتك بالفلاحين والصراعات التي تقع بين أصحاب الأطيان الزراعية والأجراء، و"المكر الفلاحي" الذي يمارسه الفلاحون للنجاة من قسوة "الحكومة " التي تمثل العدو الأول للفلاح المصري منذ عصر المماليك الجُباة القساة الذين أكرهوا الناس، وسرقوا أقواتهم وعلموهم أن "فرس الحكومة عرجاء" لكنها قادرة على "صيد الغزال".

نظرية حتمية اللفظ

كل هذا الميراث من الكراهية رآه "يحيى حقي " فكتبه في قصصه القصيرة، ونجده في مجموعته التي حملت عنوان: "أم العواجز"، ومجموعته: "دماء وطين"، وقبل هاتين المجموعتين، لم يكن "مجتمع الصعيد" معروفًا لدى الأدباء أو القُرّاء، حتى السيرة الذاتية " الأيام " التي صوّر فيها "طه حسين " حياته في "المنيا " في شمال الصعيد ظهرت في العام 1929، وليس فيها ما يمكن اعتباره رصدًا لتفاصيل الحياة في "شمال الصعيد".

أما ـ حقي ـ فقد حقق بمجموعتَيه إنجازَين، أولهما: أنه قدّم "القصة القصيرة" في صورتها الأوروبية الراقية المتخلصة من اللغة القديمة، القائمة على تصوير "المشهد" بما يستلزمه من "سرد" و"حوار".

وفي مشروعه الإبداعي كله، انتصر لنظرية أطلق عليها "حتمية اللفظ"، وشرحها في مقالاته النقدية، فقال؛ إن "اللفظ" القادر على التعبير عن المعنى الذي يريده الكاتب هو الأَولى ووجوده "حتمي " دون النظر إلى أصله " الفصيح أو العامي ".

وكانت تلك خطوة مهمة، جعلت المبدعين العرب يغامرون باحترام "اللهجات المحكية" المحلية، باعتبارها هي التطور الطبيعي للغة، وليس "الهدم المقصود للغة "، كما رأى الأزهريون رعاة التراث الموروث من العصرَين: العباسي والأموي.

احتضان الموهوبين

وعلى المستوى الإنساني، قدَّم يحيى حقي طَوال حياته "1905ـ 1992" نموذجًا للمثقف المعلم، الذي يعلم المبدعين الشبان، ويسعى لاكتشاف الموهوبين ويعتبرهم "الثروة " الحقيقية للمجتمع، فهو من اكتشف الدكتور "جمال حمدان " عالم الجغرافيا السياسية المعروف، وجعله من كتّاب مجلة "المجلة".

وهو من رعى مواهب "جيل الستينيات "، ومن مشاهيرهم "عبدالوهاب الأسواني " و"يحيى الطاهر عبدالله " و"إبراهيم أصلان " و"محمد روميش" و"عبدالحكيم قاسم " و"جمال الغيطاني"، ولم يكتفِ بالتعليم المباشر في "شرفة مقر مجلة المجلة" بل أصدر الكتب التي تعتبر المراجع المهمة لمن يرغب في احتراف الأدب القصصي، ومن كتبه التي خصصها لهذا الغرض "أنشودة للبساطة"وفيه جمع كل ما يحتاجه الأديب الناشئ حتى يصبح قاصًّا أو روائيًّا متمكنًا من أدوات فنّ القصّ.

وهو الذي وضع خُطة للحفاظ على الفنون الشعبية، فكان أوبريت "يا ليل يا عين " الذي شارك فيه الفنانون التلقائيون هو النواة الأولى التي خرجت منها فرقة "النيل " للآلات الموسيقية الشعبية، وتأسيس معهد الفنون الشعبية في أكاديمية الفنون، وتبنّي الحكومة المصرية فرقةَ "رضا" التي قامت بمسح شامل لأقاليم مصرالمختلفة واختارت "رقصات " متوارثة، وصاغت منها لوحات، وطافت بلاد العالم معبرة عن الثقافة الشعبية المصرية.

اعتزال

ولم يكتفِ بدوره الريادي والتعليمي من خلال الكتب والمقالات، ولكنه بعد أن قال كلمته، اعتزل الكتابة الأدبية، وهذه خطوة غير مسبوقة، وشرح ذلك بقوله في مقابلات تلفزيونية وإذاعيّة أجرتها معه تلفزيونات وإذاعات عربية: إن "الكاتب " الذكي، هو من لا يكرر نفسه، ويعتزل إذا ما أحسّ بأنه لن يضيف جديدًا.

وتفضل مشكورًا بإهداء مكتبته القيمة التي تضم آلاف الكتب المهمة إلى جامعة "المنيا" في ثمانينيات القرن الماضي، وهي جامعة كانت فقيرة، وكان مقصده دعم طلابها بالمراجع التي يحتاجونها في دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية، وهذه خطوة دالة على محبة ـ صاحب الذكرى ـ للناس وحرصه على تمليكهم المعرفة، فهذه المكتبة هي ثمرة سنوات عمره التي تزيد على ربع القرن، أنفقها في عواصم أوروبا، يبحث ويدرس ويقتني الكتب من مصادرها الموثوقة.

وكان في تلك الفترة يعمل في الخارجية المصرية، حتى بلغ درجة "وزير مفوض" للحكومة الملكية المصرية في "ليبيا " و"المملكة السعودية"، وتزوَّج من فنانة تشكيلية فرنسية فأُعفي من العمل في الخارجية حسَب القانون المصري، وعاد إلى الوطن وأدَّى رسالته بصدق حتى اليوم الأخيرمن حياته.