تصدر وسم #حق_حوراء منصات التواصل الاجتماعي في العراق، بعد الكشف عن تفاصيل الجريمة، حيث طالب عراقيون بتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش

هزت قضية اغتصاب منتسب في الشرطة العراقية لطفلة تبلغ من العمر 7 أعوام قبل أيام الرأي العام بالبلاد، بعد كشف الجهات الأمنية عن اعتقال الجاني، في حين طالب نشطاء عبر وسم "حق حوراء" بإنزال أقصى العقوبات بالشرطي المغتصب وتنظيف أجهزة الأمن من مرتكبي الجرائم.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن هذه الحادثة هي الثانية التي يقوم بها هذا الشرطي، وإن ضحيته السابقة قتلتها عائلتها.

تبين أن حادثة اغتصاب الطفلة التي حدثت قبل أيام في بغداد، نفذها شرطي، وفقاً لمعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان، كما تبين أن هذه الحادثة هي الثانية التي يقوم بها هذا الشرطي. الفتاة التي اغتصبها سابقاً قتلت من قبل أهلها. pic.twitter.com/w97cgQSiVp — المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) December 26, 2021

وكتب رئيس المرصد الصحفي مصطفى سعدون -على حسابه في تويتر- "وكأننا اعتدنا على هذه المصائب. مخدرات تنتشر، ضباط يبيعون أسلحة تبرع بها التحالف الدولي. شرطي يغتصب طفلة". وأشار سعدون إلى أن "هذه نتائج عدم المحاسبة، هذه نتائج أن تسمح للجناة بفرص أخرى لتكرار جرائمهم!"

وكأننا تعودنا على هذه المصائب. مخدرات تنتشر، ضباط يبيعون أسلحة تبرع بها التحالف الدولي. شرطي يغتصب طفلة. هذه نتائج عدم المحاسبة، هذه نتائج أن تسمح للجناة بفرص أخرى لتكرار جرائمهم! — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) December 26, 2021

وتصدر وسم #حق_حوراء منصات التواصل الاجتماعي في العراق، بعد الكشف عن تفاصيل الجريمة، حيث طالب عراقيون بتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش، بالإضافة إلى إجراء فحص وتفتيش دوري على منتسبي الأجهزة الأمنية، بسبب تكرار جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب من عناصر عاملة في صفوفها.

وقال الإعلامي زيد عبد الوهاب -عبر حسابه على تويتر- "عقوبة الوحوش البشرية من مغتصبي الأطفال ينبغي أن تكون استثنائية بشعة كبشاعة الجريمة؛ تكرارها يؤكد غياب الرادع المطلوب".

#حق_حوراء عقوبة الوحوش البشرية من مغتصبي الأطفال ينبغي أن تكون استثنائية بشعة كبشاعة الجريمة، تكرارها يؤكد غياب الرادع المطلوب. — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) December 26, 2021

ووصفت الفنانة رحمة رياض -عبر حسابها على تويتر- جريمة اغتصاب الطفلة حوراء بـ"الوحشية والمرض"، متسائلة "إلى متى نبقى بهذا الوضع؟ خافوا الله"، وأضافت يجب أخذ حق حوراء ورؤية عقاب المجرم أمام الملأ، حتى يكون عبرة للجميع.

شنو هاي الوحشية والمرض الي ابتلينا بيهم تتعدى على طفلة!! الله ينتقم منك أشر إنتقام.. إلى متى راح نبقى بهالوضع خافوا الله!!!!!#حق_حوراء لازم ينوخذ والمجرم نشوف عقابه أمام الملأ حتى يكون عبرة للجميع. حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم! — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) December 26, 2021

وعلقت الناشطة صفا داود -عبر حسابها على تويتر- قائلة "ستتكرر هذه الجرائم ويُعاد نفس السيناريو ما لم يتم إنزال أشد العقوبات بمرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء نفسيا وجسديا على النساء والأطفال"، وأضافت أن فقدان القانون قوته هو ما أوصلنا لهذه المرحلة من الفوضى المجتمعية، فيرتكب المجرم جريمته بدم بارد؛ لأنه ضامن لحريته وإفلاته من العقاب.

ستتكرر هذهِ الجرائم ويُعاد نفس السيناريو مالم يتم إنزال أشد العقوبات بمرتكبي جرائم الإغتصاب والإعتداء نفسياً وجسدياً على النساء والأطفال،فقدان القانون لقوته هو من أوصلنا لهذه المرحلة من الفوضى المجتمعية ، يرتكب المجرم جريمته بدم بارد لإنه ضامن لحريته وإفلاته من العقاب !#حق_حوراء — Safaa Dawood (@SafaaDawood0) December 26, 2021

واعتبر الصحفي معن الجيزاني -في تغريدة على تويتر- أن الإفلات من العقاب دمر الدولة العراقية وحوّل العراقيين إلى فرائس هاربة بلا غطاء ولا حماية.

الإفلات من العقاب دمر الدولة العراقية وحوّل العراقيين إلى فرائس هاربة بلا غطاء ولا حماية!#حق_حوراء — Maan ALJizzani معن الجيزاني (@maanaljizzani) December 26, 2021

اللواء سعد معن أكد القبض على الشرطي المتهم (الجزيرة)

اعتقال المتهم

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت القبض على الشرطي بعد اعتدائه على الطفلة حوراء بعد خطفها هي وشقيقها في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن -في بيان- إن "الطفلة حوراء تعرضت للاغتصاب، وبعد تقديم الشكوى قام قاضي التحقيق بالعمل المطلوب، وأصدر مذكرة قبض وتحر بحق الجاني".

والجاني من جيران عائلة حوراء وخطفها هي وشقيقها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات في أثناء ذهابهما إلى بقالة قريبة من منزلهما، واغتصب الطفلة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.