لربات البيوت.. 10 نصائح يومية لجعل كل شيء مرتبا في المنزل

تتذمرين من الفوضى، وصعوبة العثور على الأشياء في منزلك؟ إليك عشر نصائح لن تترك لأي فرد في المنزل أعذارا يستتر وراءها لعدم الحفاظ على النظام في البيت. وإذا وُضعت موضع التنفيذ، فسوف تساعدك على عدم فقدان الأشياء الخاصة بك وإنشاء منزل مريح.

في تقرير نشرته صحيفة "إيه بي سي" (abc) الإسبانية، قال الكاتب آن. ميرا إن كارولين كونتزل مؤلفة كتاب "نصائح الصيانة المنزلية للمبتدئين" آلاف النصائح حول جميع أنواع المسائل المتعلقة بالمنزل. وترى أن الالتزام بهذه النصائح يساعد بإيجاد مساحات واضحة بشكل غير متوقع.

1. تحديد مكان معين لكل شيء

تتمثل هذه القاعدة بتخصيص مكان معيّن وثابت لكل غرض من أغراض المنزل، مثلا أن نضع الأطباق في خزانة المطبخ، وأدوات المائدة في الدرج، والأحذية في رف الأحذية، والأقلام على المكتب. ففي حال احتفظنا بكل غرض في مكانه، فلن تضطر إلى حمل أي شيء من غرفة إلى أخرى لمجرد تركه ملقى في مكان غير مخصص له.

إضافة لذلك، توصي المؤلفة "بتحديد مكان كل غرض وإعادته إليه فورا بعد كل استخدام". وعادة ما يمكن استيعاب هذا السلوك بعد فترة من التعود على القيام به.

2. التخلص من الأشياء التي لست بحاجة لها

من الضروري القيام كل فترة بفرز الأشياء التي نريد الاحتفاظ بها والأخرى التي لم نعد نحتاج إليها، حتى الملابس التي لم نعد نرتديها.

بعد غسل الملابس، يمكنك وضع كل تلك القطع التي لا ترتدينها وأخذها إلى حاوية الملابس المستعملة في حقيبة. لذلك، لا تشتري إلا الأشياء التي تبدو رائعة بالنسبة لك وتناسبك حتى تترك مساحة للأغراض التي تستخدمينها وتحبينها حقا.

من المهم فرز الأشياء التي نريد الاحتفاظ بها حتى الملابس التي لم نعد نرتديها (غيتي)

3. تخصيص 15 دقيقة يوميا لتنظيم المنزل

إذا شعرت بالتعب بمجرد التفكير بالبدء في تنظيم المنزل، قلّصي توقيت هذه المهمة إلى 15 دقيقة بشكل يومي. ستندهشين من مقدار ما يمكن القيام به في مثل هذا الوقت القصير. يمكن البدء بغرف المنزل أو مكان مفتوح مثل مدخل المنزل.

4. القيام ببعض المهام بشكل فوري

تساعدنا عملية القيام ببعض المهام المنزلية بشكل فوري، والتي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق، في الحفاظ على تنظيم البيت بشكل أفضل. كما تجنبنا هذه الطريقة جزءا جيدا من الفوضى التي تحدث يوميا.

نذكر على سبيل المثال تعليق الملابس في الخزانة ووضع كوب القهوة في غسالة الصحون أو رمي الجريدة في سلتها الخاصة. وتعتبر هذه المهام صغيرة ولكنها تمكنك من الحفاظ على النظام وتجنبك الفوضى.

5. لا مزيد من التأجيل

احذري الوقوع في فخ تأجيل الأعمال المنزلية المزعجة. إذ من الممكن أن يصبح قميصان غير مكويين بعد فترة جبلا من الملابس التي تحتاج الكي، وأن يتحول ثلاثة أطباق غير مهمة إلى حوض غسيل ممتلئ بالكامل في أي وقت من الأوقات. على المدى الطويل، ستُجبرين على القيام بهذه المهام المؤجلة، لذا حاولي حلها في أقرب وقت ممكن.

يجب الحذر من تأجيل الأعمال المنزلية فلاحقا ستُجبرين على القيام بكل المؤجلات (غيتي)

6. نظام التخزين

للحفاظ على نظام البيت، ينبغي أرشفة كل ما يلزم حفظه لبعض الوقت مثل الملفات العادية والمجلدات من بين أشياء أخرى. وتعتبر الصناديق وسيلة عملية لتجميع الأشياء الصغيرة. وفي حال كانت هذه الصناديق من نفس اللون، ستكون الغرفة أكثر انسجاما.

7. كتابة قائمة مهام

من الأفضل كتابة قائمة مهام حين يكون منزلك في حالة فوضى عارمة ولا تعرفين من أين تبدئين. اكتبي جميع المهام الخاصة بك وقومي بشطبها عند حلها. يمكن تجهيز هذه القائمة ليوم محدد لمدة أسبوع أو حتى شهر إذا كان هناك المزيد من المهام.

8. تنظيم الأوراق

يجب تخصيص درج لوضع الفواتير وأوراق الأقساط، وكذلك مجلد فرز، حيث يمكن ترتيب الموضوعات المهمة حسب الأيام أو الأسابيع.

9. إيجاد أماكن الاختباء

إذا اضطررت في أي وقت إلى التصرف بسرعة، بسبب زيارة مفاجئة أو أمر طارئ، فضعي كل شيء في محله في خزائن وأدراج، وفي غمضة عين، سيبدو كل شيء أكثر تنظيما. الشيء الوحيد المزعج هو أنه لا يمكنك فتح الخزانة التي قمت بملئها للتو بالكامل.

10. حين تخافين من الزيارات المفاجئة

حين تواجهك زيارة غير متوقعة ولم يكن هناك وقت للقيام بتنظيف شامل، يمكنك اتخاذ هذا الإجراء السريع والذي يتمثّل بوضع كل الأشياء المتناثرة، مثل المجلات والكتب، في غرفة لن يدخلها الضيوف.

علاوة على ذلك، ضعي الأطباق المتسخة في غسالة الصحون، وتأكدي من نظافة المرحاض (حمام الضيوف) كما يمكنك استعمال المكنسة الكهربائية لتنظيف سريع، وتذكري إغلاق باب جميع الغرف التي لن يدخل إليها أي شخص من الضيوف.