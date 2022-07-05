أفادت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أمس الاثنين بأنه تم حل خرق حسابات الجيش على تويتر (Twitter) ويوتيوب (YouTube) التي حدثت في وقت سابق من يوم الأحد، حسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC).

وأضاف موقع الوزارة "يتعامل الجيش مع أمن المعلومات بجدّية بالغة، وحتى يكتمل التحقيق فلن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات".

وأكد متحدث باسم تويتر أن حساب الجيش البريطاني "تعرض للاختراق ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه وتأمينه".

وقال المتحدث الرسمي لشبكة "سي إن بي سي" عبر البريد الإلكتروني "لقد استعاد أصحاب الحسابات الآن الوصول.. والحساب يعمل بشكل احتياطي".

وقال توبياس إلوود، النائب البريطاني من حزب المحافظين الذي يرأس لجنة الدفاع في البرلمان، إن الخرق "يبدو خطيرًا"، وتابع "آمل مشاركة نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بشكل مناسب".

وكان متسللون مجهولون قد استولوا على حسابات تويتر ويوتيوب للجيش البريطاني يوم الأحد، وفي الوقت نفسه قام المتسللون ببث مباشر لمقاطع مزيفة لإيلون ماسك يوجه فيها المستخدمين إلى مواقع الويب المضللة.

وتم تغيير اسم حساب تويتر للجيش البريطاني إلى كلمة "pssssd"، كما تم تغيير الملف الشخصي وصور الشعار الخاصة به لتشبه مجموعة الرموز غير القابلة للاسترداد المشهورة التي تسمى "ذا بوسيسد" (The Possessed).

وحذر حساب "بوسيسد" الرسمي على تويتر المستخدمين من "الحساب المقرصن الجديد" الذي ينتحل صفة مجموعة "بوسيسد" المتخصصة في بيع الرموز غير القابلة للاسترداد (NFTs) وهي الرموز المميزة التي تؤكد ملكية أجزاء من المحتوى عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق يوم الأحد، تمت إعادة تسمية الحساب "بابسكلان" (Bapesclan) -وهو أيضا اسم مجموعة لبيع رموز غير قابلة للاسترداد أخرى- في حين تم تغيير صورة الشعار الخاصة به إلى قرد كرتوني بمكياج مهرج.

وبدأ المخترق أيضًا إعادة تغريد المنشورات التي تروّج لعمليات احتيال باستخدام العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه تم تغيير اسم حساب يوتيوب للجيش البريطاني إلى "آرك إنفيست" (Ark Invest)، وهي شركة استثمار تابعة لشركة "تسلا" (Tesla) وعملة "البيتكوين كاثي وود".

وقام المخترق بحذف جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالحساب واستبدالها ببث مباشر لمقاطع قديمة مأخوذة من محادثة مع إيلون ماسك ومؤسس تويتر جاك دوريسي عن البيتكوين، استضافتها آرك في يوليو/تموز 2021، كما تمت إضافة نص إلى البث المباشر لتوجيه المستخدمين إلى مواقع احتيال.

وليست هذه المرة الأولى التي يستغل فيها المتسللون حسابًا ذائع الصيت على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات الخداع والنصب بالعملات المشفرة.

ففي عام 2020 تم الاستيلاء على حسابات تويتر الخاصة بإيلون ماسك والرئيس الأميركي جو بايدن والعديد من المشاهير الآخرين لخداع أتباعهم من أجل شراء البيتكوين.