مركز الإعلام الرقمي في العراق: فوضى رقمية في منصة تويتر

أكد مركز الإعلام الرقمي في العراق المعروف اختصارا بـ"دي إم سي" (DMC) أمس الجمعة حدوث فوضى رقمية في منصة تويتر بعد قرار المنصة فتح توثيق الحسابات لقاء مبلغ مالي معين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر المركز في بيانه أن "فوضى رقمية حدثت في منصة تويتر بعد أن قرر مالك الشركة الجديد إيلون ماسك توثيق الحسابات لقاء مبلغ مالي معين".

وأشار المركز إلى أن "خدمة التوثيق" مع ميزات تعديل التغريدة وتحت مسمى "تويتر بلو" (Twitter Blue) تتم دون مراجعة بشرية، مما سمح بتوثيق عشرات الحسابات المزيفة لشخصيات سياسية وإعلامية، فضلا عن شركات كبرى، والتي بدأت شركة تويتر بتعليق بعضها من أجل إيقاف هذه الفوضى.

وأضاف أن "هذه الميزة ستسمح أيضا للحسابات التي تثير الكراهية والإرهاب بتوثيق حساباتها وتمتعها بالميزات الجديدة".

ونصح المركز منصة تويتر بأن "ترفع ميزة التوثيق مقابل دفع الأموال، وأن تبقي على السمات الأخرى التي تتضمن تعديل التغريدة وقلة وصول الإعلانات، أو أن يتم فرض شروط تثبت هوية من يطلب الاشتراك في هذه الخدمة".

وبدأ ماسك فرض رسوم قدرها 8 دولارات شهريا على خدمة "تويتر بلو" التي ستتضمن التحقق من الحساب باللون الأزرق.

وتراجع ماسك عن ملصق التحقيق المسمى رسميا "أوفيشال" (Official) بعد يوم واحد فقط من إعلان المدير التنفيذي للمنتج في تويتر عن ذلك، مما أدى إلى ارتباك بشأن الفرق بين تسمية "رسمي" والعلامة الزرقاء الحالية على تويتر، والتي تشير إلى الحسابات التي تم التحقق منها.