تفقد غوغل يوما بعد يوم مصداقيتها لدى علمائها، حيث تتوالى الاحتجاجات على تقييد حرية نشرهم لأبحاثهم، ومع هذه الاحتجاجات تصعد الشركة بطرد عالمة أخرى من قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
الرسالة الداخلية الموجهة للرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي تطالبه بإصدار بيان يدين الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك "الاعتراف المباشر بالضرر الذي يلحق بالفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي وعنف العصابات الإسرائيلية"
دعت مجموعة من موظفي غوغل (Google) اليهود الشركة الأميركية لزيادة دعمها للفلسطينيين، وسط حملة القصف الإسرائيلية الدامية في غزة.
وبدأ الصراع بمحاولة إسرائيل إجلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ثم تصاعد بعد أن هبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمساندة الفلسطينيين في القدس، فشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على غزة.
وطلب موظفو غوغل في رسالة داخلية من الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إصدار بيان يدين الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك "الاعتراف المباشر بالضرر الذي يلحق بالفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي وعنف العصابات الإسرائيلية"، وتحمل الرسالة حتى الآن 250 توقيعا.
ويأتي الطلب من مجموعة موظفين جديدة تشكلت العام الماضي ردًّا على المشاعر المؤيدة للصهيونية داخل غوغل والتي تؤججها "جوغليرس" (Jewglers) وهو تجمع يهودي رسمي لشركة غوغل.
ففي حين تقول "جوغليرس" إنها ليست مجموعة سياسية، قال موظفان حاليان إنها تدعم المناقشات المؤيدة لإسرائيل وليست مكانًا آمنًا للتعبير عن المعتقدات المناهضة للصهيونية.
وأدى هذا الصدع إلى تشكيل ما يعرف بالشتات اليهودي في شركة التكنولوجيا، وهم مجموعة من اليهود المعادين للقومية الصهيونية داخل غوغل. ويقول أحد مديري تسويق المنتجات في المجموعة "لقد اضطررنا إلى تشكيل مساحتنا الخاصة بسبب حقيقة أنه لم يُسمح لنا حرفيا بالتعبير عن وجهات نظرنا في جوغليرس".
ويدعو أعضاء المنظمة الجديدة غوغل الآن إلى دعم حرية التعبير داخليا، ولا سيما فيما يتعلق بوجهات النظر المعادية للصهيونية. وكتب بعضهم في مدونة الشركة الداخلية "غوغل هو أكبر محرك بحث في العالم وأي قمع لحرية التعبير يحدث داخل الشركة يمثل خطرًا ليس فقط لموظفي غوغل داخليا، ولكن لجميع الأشخاص حول العالم".
كما يريدون من غوغل إنهاء أي عقود تجارية تدعم "الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، مثل قوات الدفاع الإسرائيلية".
يقول أعضاء المجموعة المناهضة إنهم استلهموا كتابة الرسالة بعد أن فشلت "جوغليرس" (Jewglers) في إصدار بيان يدين العنف ضد الفلسطينيين. وقال أحد الموظفين لموقع "ذا فيرج" (The Verge) إن الأشخاص في المجموعة يروجون لفرص وقف حملات التمويل المؤيدة لإسرائيل.
اقرأ الرسالة كاملة أدناه:
عزيزي ساندر وفريق غوغل التنفيذي:
نحن ائتلاف متنوع من اليهود وموظفي غوغل المتحالفين معنيون بالحوار الداخلي حول العنف السياسي والعرقي في إسرائيل وفلسطين. نحن كيهود لا نؤيد آراء أولئك الذين كتبوا إليكم سعيًا لحشد الدعم للأعمال المؤيدة لإسرائيل والصهيونية حصريا.
نحن نعترض على الخلط بين إسرائيل والشعب اليهودي، ونؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وندعو القيادة لاتخاذ الإجراءات التالية:
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وقعه موظفو غوغل والحلفاء اليهود المعنيون