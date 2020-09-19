ترامب يريد حظر "تيك توك" والصين تتوعد بالرد السريع

أظهرت وثائق قضائية أن تطبيق "تيك توك" (TikTok) للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاض أميركي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.

وتقدم "تيك توك" وشركة "بايت دانس" (ByteDance) المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الجمعة أن حظر تنزيل تطبيقي "وي تشات" (WeChat) و"تيك توك" المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال "تيك توك" و"بايت دانس" في شكواهما إن دوافع الحظر سياسية، و"يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي"، كما قال "تيك توك" إن الحظر سيدمر أعماله في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه.

وأشارت إدارة ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت إن التطبيقين واسعي الانتشار يمكن أن يخضعا "لتعاون إلزامي مع أجهزة المخابرات" الصينية.

لكن معارضي الخطوة يقولون إنه في حين أن المخاطر الأمنية غير واضحة، فإن الحظر الشامل لمنصات شعبية على الإنترنت يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على فرض قيود تنظيمية على حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

ويحظر القرار -الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد- تحميل "تيك توك"، وهو تطبيق مشهور لمشاركة الفيديو لديه نحو 100 مليون مستخدم أميركي، و"وي تشات"، وهو تطبيق صيني آخر يُستخدم للمراسلة والتسوق والقيام بعمليات دفع وخدمات أخرى، مع حوالي 19 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن وظائف "وي تشات" ستتأثر فورا بعد سريان الحظر، على الرغم من أن بعض الخدمات قد تستمر في العمل.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة ردا على قرار حجب التطبيقين، وأعربت في بيان لها السبت، عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ضد "تيك توك" ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ "التنمر".

وأضافت مشددة على أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".