أوصل الطلبات ونعوضك.. أوبر تدفع لسائقيها في حالة الإصابة بكورونا
قالت شركة أوبر إنها ستقدم تعويضا للسائقين والأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا أو يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا.
وقالت الشركة في بيان السبت، إن الشركة بدأت بالفعل في تعويض السائقين في بعض الأسواق وتخطط لتنفيذ المزايا نفسها للسائقين وموظفي التوصيل في جميع أنحاء العالم.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد أبلغت في وقت سابق عن تحرك أوبر للدفع للسائقين المعرضين لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقالت إن الشركة قد عوّضت بالفعل خمسة سائقين خاضعين للحجر الصحي ولكنهم لم يصابوا في النهاية في بريطانيا والمكسيك.
وشددت أوبر مرارا على أن عقود التوظيف الخاصة بسائقيها تصنفهم على أنهم مقاولون. وبهذا لا يخضعون لقوانين العمل التي تتطلب رواتب أعلى ومزايا أخرى، مثل التأمين الصحي.
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