أودي الألمانية تطرح سيارة كهربائية فائقة السرعة رباعية الدفع

يبدو أن الاستغناء التدريجي عن السيارات العاملة بالوقود التقليدي واستبدالها بأخرى تعمل بالكهرباء بات قريبا إلينا أكثر من أي وقت، فبعد طرحها سيارتها المستقبلية الاختبارية "إي ترون" العام الماضي ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات، تستعد شركة أودي لإطلاق سيارة كهربائية تجارية من فئة الدفع الرباعي.

وتقول أودي إن سيارتها "بي بي 18 إي-ترون" (pb18 e-tron) كهربائية بالكامل وذات سرعة فائقة، وتنافس السيارة "إكس" من شركة تيسلا الأميركية، وأكثر ما يميزها هو المقصورة الداخلية التي يمكن التحكم بها بحسب حاجة السائق، إذ بإمكان السائق تحريك المقصورة مع عجلة القيادة في أي اتجاه يريد.

وعند القيادة الرياضية تتحرك مقصورة القيادة إلى منتصف السيارة من أجل تمكين السائق من التحكم بها بطريقة سلسة، كما تتيح رؤية أوسع من داخل المقصورة، وفي الجزء الخلفي من السيارة يخرج جناح للتحكم بحركة الرياح يعطي السيارة سرعة أكبر وثباتا أفضل.

وتتكون السيارة من ثلاثة محركات، واحد في مقدمة السيارة واثنان في مؤخرتها، وتصل قوة المحركات الثلاثة مجتمعة إلى 671 حصانا، وبالإمكان رفعها إلى 764 حصانا لمدة محددة.

وبإمكان سيارة أودي الجديدة الوصول إلى سرعة مئة كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط، وبإمكان السائق أن يتحكم بقوة المحرك بحسب الحاجة إلى ذلك.

كما يمكنها أن تقطع خمسمئة كيلومتر في الشحنة الواحدة للبطارية التي تتمتع بقوة فريدة، وبالإمكان إعادة شحنها خلال 15 دقيقة فقط، وتمتاز البطارية بأنها مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي، والشحن عبر المكابح أثناء القيادة.