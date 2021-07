يشكل صيف 2021 نقطة تحول جذرية في درجات الحرارة وفق تقديرات خبراء.

في هذا التقرير الذي نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) قالت الكاتبة كلوي بريميكومب إن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أصدر الاثنين الماضي تحذيرا -لأول مرة في تاريخه منذ 167 عاما- ينذر بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في كل من ويلز وأجزاء من جنوب إنجلترا ووسطها وغربها، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في بعض الأماكن.

⚠️⚠️ Amber Weather Warning issued ⚠️⚠️

Extreme Heat across parts of South Wales, West Midlands, southern and southwestern England

Valid until 23:59 Thursday

This is the first ever Extreme Heat Warning issued#Heatwave

— Met Office (@metoffice) July 19, 2021