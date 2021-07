شهدت مناطق واسعة من القارة الأوروبية في الأيام الماضية أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات أغرقت العديد من المدن في ألمانيا وبلجيكا خاصة، وأودت بحياة عشرات الأشخاص، وأوقعت خسائر مادية كبيرة.

وقد أثارت هذه الظاهرة المناخية المتطرفة تساؤلات عن العوامل التي أدّت إلى حدوثها وعلاقتها بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

تعود هذه الأمطار الغزيرة التي تهطل على جزء من أوروبا إلى ظاهرة "القطرة الباردة" (cold drop)، وهي ظاهرة غير معتادة في هذا الوقت من العام فوق أوروبا، وتحدث عندما يعزل الهواء الساخن كتلة من الهواء البارد على ارتفاعات عالية من الغلاف الجوي فوق منخفض جوي، فيؤدي ذلك إلى هطل أمطار قوية ومتواصلة على المستوى المحلي.

وحسب بعض التقارير الإعلامية فقد بلغت كمية مياه الأمطار التي هطلت في بعض الأماكن 150 لترا في المتر المربع في 24 ساعة فقط.

وما زاد الطين بلة هو حدوث انزلاقات أرضية بعد تشبع التربة بالمياه وعجزها عن امتصاص مزيد منها فزاد ذلك حدّة السيول وارتفاع مستوى الأنهار. ووصف عدد من خبراء المناخ ما وقع بكونه صادما من حيث شدة الأمطار وما أحدثته من فيضانات وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

L'enroulement nuageux autour de la goutte froide, peu mobile et centrée sur l'Allemagne, est bien visible sur l'animation satellite. L'air chaud/humide s'y enroule depuis l'est de la mer Adriatique en revenant par le nord sur Belgique et nord-est de la France pic.twitter.com/4hagteSdGY

— Alexandre Flouttard (@stormchaser_a81) July 15, 2021