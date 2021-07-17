يعتبر الإعصار عاصفة مدارية عندما تبلغ سرعة الرياح المستمرة ما بين 63 إلى 118 كيلومترا في الساعة، فيدرج حينها ضمن قائمة العواصف المدارية التي حددتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

متى يبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي وكم سيستمر؟ وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للاستعداد لمواجهة أخطر العواصف على الأرض؟

ما أنواع الأعاصير؟

يعتبر الإعصار عاصفة مدارية عندما تبلغ سرعة الرياح المستمرة ما بين 63 إلى 118 كيلومترا في الساعة، فيدرج حينها ضمن قائمة العواصف المدارية التي حددتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتصنف الأعاصير المدارية وفق 5 فئات وفق سرعة الرياح فيها حسب مقياس "سافير- سيمبسون" (Saffir-Simpson)؛ حيث يصنف الإعصار من الفئة الأولى عندما تصل سرعة الرياح المستمرة إلى 119 إلى 153 كيلومترا في الساعة، ومن الفئة الثانية عندما تكون الرياح المستمرة بسرعة تتراوح ما بين 154 إلى 177 كيلومترا في الساعة، ومن الفئة الثالثة مع سرعة رياح تتراوح ما بين 178 إلى 208 كيلومترات في الساعة، ومن الفئة الرابعة بسرعة رياح 209 إلى 251 كيلومترا في الساعة، ومن الفئة الخامسة عندما تزيد سرعة الرياح المستمرة على 252 كيلومترا في الساعة.

يتغذى الإعصار بمكونين فقط وهما الحرارة والماء (غيتي)

كيف ينشأ الإعصار؟

تعد الأعاصير أعنف العواصف على الأرض، ووفقا لوكالة "ناسا" (NASA) يتغذى الإعصار بمكونين فقط وهما الحرارة والماء.

وتنشأ الأعاصير فوق المياه الدافئة عند خط الاستواء، ويمتص الهواء فوق سطح المحيط الحرارة والرطوبة، لتنشأ بعدها دوامات من الهواء نتيجة ارتفاع الهواء الساخن للأعلى من منطقة الضغط المنخفض إلى منطقة الضغط المرتفع.

وما إن يرتفع هذا "الهواء الساخن" بدرجة كافية في الغلاف الجوي، حتى يبرد ويتكثف في السحب، لتنشأ عندها دوامة من الهواء والسحب المتنامية وتتحول إلى عاصفة رعدية.

وهكذا فإن الشرط الأول اللازم لمواجهة الأعاصير هو السيطرة على زيادة درجة حرارة مياه المحيطات التي تُعد السبب الرئيسي في زيادة الأعاصير لا سيما في المحيط الأطلسي.

هناك نوعان من الأنماط المناخية السائدة التي تتحكم في أنماط الرياح والضغط عبر المحيط الأطلسي (غيتي)

كيف تؤثر أنماط المناخ على الأعاصير؟

في تقرير -نُشر على موقع "لايف ساينس" (Live Science)- صرح جيري بيل -وهو المختص بالأعاصير الموسمية الرئيسية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا" (NOAA) في واشنطن العاصمة- بأن "هناك نوعين من الأنماط المناخية السائدة التي تتحكم في أنماط الرياح والضغط عبر المحيط الأطلسي".

الأولى هي دورة "النينيو" أو "النينا"، وهي دورة مناخية تحدث في المحيط الهادي، وتؤثر بشكل كبير على حالة الطقس في جميع أنحاء العالم. تبدأ دورة النينا عندما تنتقل المياه الدافئة في المحيط الهادي من الجهة الغربية للجزء الشرقي الاستوائي باتجاه سواحل أميركا الجنوبية على طول خط الاستواء، لتطفو بعد ذلك على مياه شمال غرب أميركا الجنوبية.

النمط المناخي الثاني هو التذبذب المناخي متعدد العقود في المحيط الأطلسي (AMO)، والذي يعرف بأنه نمط من التذبذب المناخي الذي يستمر في أي مكان لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 40 عاما، ويرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الأطلسي والرياح الموسمية الأفريقية الأقوى.

الاحتباس الحراري يتسبب بزيادة عدد العواصف المدارية وزيادة تواترها (ناسا)

هل تزداد الأعاصير قوة؟

ووفقا لدراسة -نشرت بدورية "بي ناس" (PNAS) في مايو/أيار 2020- خلص باحثون من مراكز عدة مختصة بعلوم المناخ والمحيطات في أميركا إلى أن الاحتباس الحراري يتسبب بزيادة عدد العواصف المدارية وزيادة تواترها أيضا.

كما يتسبب الاحتباس الحراري أيضا بنشوء ما يسمى بـ "عواصف الزومبي"، تلك التي تتلاشى تدريجيا لفترة زمنية بسيطة ثم تعود لتشتد من جديد.

وقد شهد عام 2020 أحد هذه العواصف، وذلك عندما ضرب إعصار "بوليت" من الفئة الأولى اليابسة في برمودا في سبتمبر/أيلول 2020، ثم تحول إلى الفئة الثانية ثم ضعف وتلاشى بعد حوالي 5.5 أيام.

ولم تكن هذه نهاية الإعصار الذي استعاد قوته وصنف كعاصفة مدارية وذلك على بعد 480 كيلومترا من جزر الأزور. ويتوقع العلماء حدوث عواصف الزومبي بشكل أكثر تواترا مع ارتفاع درجة حرارة المياه.

يتوقع أن يشهد ما بقي من عام 2021 أعاصير شديدة (بيكسابي)

ما وضع الأعاصير في العام الجاري 2021؟

رسميا، يبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو/حزيران ويستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ويبدأ موسم الأعاصير في شرق المحيط الهادي في 15 مايو/أيار وينتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن غالبية العواصف الشديدة تحدث بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول في المناطق الساحلية.

وقد شهد العام الجاري 2021 -حتى الآن- عددا من الأعاصير نذكر منها؛ العاصفة الاستوائية "آنا" في 22 مايو/أيار شمال شرق برمودا، والعاصفة الاستوائية "بيل" في 14 يونيو/حزيران جنوب شرق هاليفاكس، وتحديدا بمقاطعة نوفا سكوشا، والعاصفة الاستوائية "كلوديت" في 17 يونيو/حزيران، بساحل الخليج. والعاصفة الاستوائية "داني" في 28 يونيو/حزيران، التي وصلت إلى اليابسة شمال هيلتون هيد مباشرة بجزيرة ريتشاردز في ساوث كارولينا. وإعصار "إلسا" في الثاني من يوليو/تموز، شرق الكاريبي، وهو إعصار من الفئة الأولى.

ويتوقع أن يشهد ما بقي من عام 2021 أعاصير شديدة، فقد صرحت "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" (NOAA) -في 20 مايو/أيار من العام الجاري- بأن هناك احتمالا بنسبة 70% أن يتكون موسم الأعاصير لهذا العام من 13 إلى 20 عاصفة، وأن يصل منها ما يقارب 6 إلى 10 عواصف إلى حالة الإعصار، وأن يتحول 5 منها إلى أعاصير كبيرة، مما يعني أن سرعتها لن تقل عن 179 كيلومترا في الساعة كحد وسطي.

لا بد لك من معرفة أماكن الإقامة الآمنة أثناء العاصفة (بيكسابي)

كيف تستعد للإعصار؟

تبدأ رحلة الحفاظ على سلامتك أثناء موسم الأعاصير بخطوة بسيطة جدا تتمثل في "وضع خطة"، وهنا يمكنك الاستعانة بموقع "ريدي. غوف" (Ready.gov) الذي يقدم دليلا مبسطا لإعداد خطة شاملة لجميع أفراد الأسرة.

تساعدك الخطة في معرفة الآلية التي تمكنك من تحديد ما إذا كان من الآمن البقاء في المنزل أثناء العاصفة أو أنه من الأفضل لك أن تغادر إلى مكان آخر وما هي الطرق التي يمكنك أن تسلكها عندئذ.

وفي حال كنت في منطقة خالية فلا بد لك من معرفة أماكن الإقامة الآمنة أثناء العاصفة. وهنا لا بد من تحديد مكان اجتماع محدد مسبق يمكن لأفراد العائلة أن تجتمع فيه، وقد تثقل خطوط الهاتف المحمول المحلية أثناء العاصفة، لذلك قد تكون الرسائل النصية خيارا أفضل. أما فيما يخص الحيوانات الأليفة، فلا بد من تقييدها أثناء العاصفة.

غالبا ما تتسبب الأعاصير بسقوط الأشجار على الممتلكات (بيكسابي)

كيف تحمي منزلك من العواصف؟

غالبا ما تتسبب الأعاصير بسقوط الأشجار على الممتلكات، وهنا لا بد لأصحاب المنازل التي تقع ضمن منطقة الأعاصير من اتخاذ إجراءات احترازية دورية لحماية ممتلكاتهم كأن يقوموا بتقليم الأشجار أو إزالتها، والتأكد من أن مزاريب المطر مثبتة في مكانها وخالية من أي كسر، والتأكد من سلامة الأسقف والأبواب والنوافذ بما في ذلك باب المرآب.

وقد يقوم بعض الأشخاص أيضا ببناء "غرفة آمنة"، وهي غرفة محصنة ومصممة لتحمل الأعاصير الشديدة.

يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في بلاد أعاصير إلى مخزون من إمدادات الطوارئ الأساسية (بيكسابي)

ما هي قائمة إمدادات الطوارئ التي تحتاجها؟

يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في بلاد أعاصير إلى مخزون من إمدادات الطوارئ الأساسية والتي تشمل إمدادات من المواد الغذائية غير قابلة للتلف، و"غالون" ماء للفرد يوميا لمدة لا تقل عن 3 أيام.

بالإضافة إلى راديو يعمل بالبطارية، ومصباح يدوي ببطاريات إضافية، وحقيبة إسعافات أولية، وصافرة، وقناع الغبار، ومناشف رطبة وعلب قمامة وأربطة بلاستيكية للصرف الصحي، ومفتاح ربط أو كماشة لإيقاف تشغيل الأنابيب المكسورة، وخرائط، وفتاحة علب للطعام، وشواحن الهواتف المحمولة.