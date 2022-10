كيف دعمت واشنطن الاستفتاء في جنوب السودان وتيمور الشرقية وعارضته بإقليم دونباس؟

واشنطن – لم يفاجئ الرئيس الأميركي جو بايدن أحدا خارج أو داخل الولايات المتحدة بإعلانه أمس الخميس عدم اعتراف بلاده بالاستفتاءات الروسية التي جرت في مناطق بشرقي أوكرانيا. كما اعتبر الإعلام الأميركي في مجمله أن "المجتمع الدولي" يرفض استفتاء أقاليم منطقة دونباس الأوكرانية، وهي الخطوة التي تعتبرها واشنطن تمهيدا لضم روسيا "غير الشرعي" لهذه المناطق.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ضم روسيا أقاليم في أوكرانيا يُعد تصعيدا خطيرا، لا مكان له في العالم الحديث. وغرد غوتيريش "في لحظة الخطر هذه، لا بد لي من أن أشدد على واجبي بوصفي أمينا عاما بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة، والميثاق واضح. وأي ضم لإقليم دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها، يشكل انتهاكا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي".

وهكذا يتفق موقف الأمين العام غوتيريش مع موقف الولايات المتحدة والدول الغربية الرافضة لاستفتاءات أقاليم دونباس الأوكرانية.

In this moment of peril, I must underscore my duty as Secretary-General to uphold the @UN Charter.

The Charter is clear.

Any annexation of a State’s territory by another State resulting from the threat or use of force is a violation of the Principles of the Charter & int’l law.

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2022