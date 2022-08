واشنطن- سبّب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن خطة لإلغاء 10 آلاف دولار من ديون قروض التعليم التي حصل عليها الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، فضلا عن إسقاط رقم مماثل من ديون منحة "بيل غرانت" التي تقدم لأبناء العائلات ذات الدخل المنخفض، عاصفة سياسية تعمّق من حجم الانقسام السياسي الواسع بين الأميركيين.

ورأى الديمقراطيون أنه بعد الآن لن يضطر 20 مليون أميركي إلى دفع أقساط قروضهم التعليمية بصورة كاملة، في حين سيحظى 23 مليونا بارتياح كبير بشأن خفض كبير في أقساط قروضهم المتبقية.

وعلى النقيض، اعتبر الجمهوريون أن هذه الخطوة تدعم حاملي الشهادات الجامعية ممن يحظون بوظائف تدفع مرتبات وأجورا مرتفعة، وأن هذه الخطوة ستزيد التضخم الذي يضرب الاقتصاد الأميركي بقوة.

My mom didn’t go to college. She worked two jobs to keep the lights on & provide for my brother & me.

President Biden wants Frances Scott & millions of other Americans to pick up the student loan bill for the wealthiest among us who carry the majority of the debt. That’s wrong.

