شاهد.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب منطقة الخليج في ذروة الصيف

تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران فيضانات غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يطال المنطقة خلال الفترة الحالية، وقد تسببت في سقوط ضحايا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالطرق وبعض المباني السكنية.

ونادرا ما تشهد منطقة الخليج تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.

ففي إيران نشرت جمعية الهلال الأحمر صورا قالت إنها من عمل فرق الإنقاذ في منطقة إمام زاده داود بالعاصمة طهران شمالي البلاد، حيث قتلى 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بسبب انزلاقات أرضية إثر هطول أمطار شديدة على المنطقة.

#Tehran_Province heavy #Rains and land slide in #Emamzadeh_Davood area, 9 injured, 4 died,100 relief worker and 10 rescue dogs teams and 20 operational vehicles deployed searching missing and rescuing effected. pic.twitter.com/0l928Sg1ib

— جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) July 28, 2022