شاهد.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب منطقة الخليج في ذروة الصيف

تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران فيضانات غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يطال المنطقة خلال الفترة الحالية، وقد تسببت في سقوط ضحايا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالطرق وبعض المباني السكنية.

ونادرا ما تشهد منطقة الخليج تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.

ففي إيران نشرت جمعية الهلال الأحمر صورا قالت إنها من عمل فرق الإنقاذ في منطقة إمام زاده داود بالعاصمة طهران شمالي البلاد، حيث قتلى 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بسبب انزلاقات أرضية إثر هطول أمطار شديدة على المنطقة.

#Tehran_Province heavy #Rains and land slide in #Emamzadeh_Davood area, 9 injured, 4 died,100 relief worker and 10 rescue dogs teams and 20 operational vehicles deployed searching missing and rescuing effected. pic.twitter.com/0l928Sg1ib — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) July 28, 2022

كما بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر الفيضانات التي ضربت محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

🔻بالفيديو فيضانات اليوم في سيستان و بلوجستان جنوبي شرق إيران pic.twitter.com/EFWdyanTU4 — الشيخ محمد منصور القليصي (@Mohamed_Alqlisi) July 26, 2022

وفي الإمارات، ضربت سيول شديدة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرق البلاد، وذلك عقب هطول شديدة للمطر، مما تسبب في غرق بعض الطرق وانقطاعها.

وأظهرت مقاطع نشرها مغردون على تويتر وحسابات على سناب شات السيول الكبيرة التي ضربت الإمارات الثلاث، والتي قررت الحكومة الإماراتية على إثرها توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق.

كما أعلنت الحكومة الإماراتية تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة، ووجهت بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية للإمارات إلى مواقع إيواء مؤقتة.

#شاهد غرق عدد كبير من السيارات في مدينة #الفجيرة شرق #الإمارات اللهم الطف بهم pic.twitter.com/z260RvnoJh — طقس العرب – الإمارات (@ArabiaWeatherAE) July 27, 2022

وشهدت عدة محافظات عُمانية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة قطعت بعض الطرق في السلطنة.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو عبر وسم "#منخفض_السيل_الخصب" تظهر جريان بعض الأودية وقطع بعض الطرقات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الأحياء السكنية.

#تنبيه 🔴 جريان وادي الصرمي و وادي المحموم بغزارة، و ترقب لوصولها إلى المناطق الساحلية بولاية #صحم، يرجى من جميع قاطني المناطق المحاذية لمجاري الأودية المذكورة توخي الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن الأماكن المنخفضة و مجاري الأودية. جعلها الله أمطار خير وبركة. pic.twitter.com/00LRqYxkB7 — صوت صحم للإعلام (@sahammedia) July 27, 2022

🔴 وادي المحموم بقرية الغويصة في ولاية صحم يقطع الطريق العام من تصوير خليفه الشيدي قبل قليل pic.twitter.com/EAQDfPTkqW — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 27, 2022

وفي قطر، هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الدوحة ومناطق متفرقة من البلاد، فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر.

وأظهرت مقاطع فيديو لصحيفة "الشرق" القطرية إغلاق جزئي لكورنيش الدوحة بعد امتلاء الطريق بمياه الأمطار.

فيديو| إغلاق جزئي للكورنيش بعد امتلاء الطريق بمياه الأمطار صباح اليوم pic.twitter.com/E83yYFhp8m — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) July 28, 2022

كما أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل تظهر الأمطار الغزيرة والبرق في مناطق مختلفة من البلاد.