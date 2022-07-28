سياسة|قطر

شاهد.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب منطقة الخليج في ذروة الصيف

فرق إنقاذ في منطقة إمام زاده داود بطهران والتي تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة (مواقع التواصل)
28/7/2022-|آخر تحديث: 28/7/202201:45 PM (مكة المكرمة)

تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران فيضانات غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يطال المنطقة خلال الفترة الحالية، وقد تسببت في سقوط ضحايا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالطرق وبعض المباني السكنية.

ونادرا ما تشهد منطقة الخليج تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.

ففي إيران نشرت جمعية الهلال الأحمر صورا قالت إنها من عمل فرق الإنقاذ في منطقة إمام زاده داود بالعاصمة طهران شمالي البلاد، حيث قتلى 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بسبب انزلاقات أرضية إثر هطول أمطار شديدة على المنطقة.

كما بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر الفيضانات التي ضربت محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وفي الإمارات، ضربت سيول شديدة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرق البلاد، وذلك عقب هطول شديدة للمطر، مما تسبب في غرق بعض الطرق وانقطاعها.

وأظهرت مقاطع نشرها مغردون على تويتر وحسابات على سناب شات السيول الكبيرة التي ضربت الإمارات الثلاث، والتي قررت الحكومة الإماراتية على إثرها توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق.

كما أعلنت الحكومة الإماراتية تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة، ووجهت بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية للإمارات إلى مواقع إيواء مؤقتة.

وشهدت عدة محافظات عُمانية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة قطعت بعض الطرق في السلطنة.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو عبر وسم "#منخفض_السيل_الخصب" تظهر جريان بعض الأودية وقطع بعض الطرقات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الأحياء السكنية.

وفي قطر، هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الدوحة ومناطق متفرقة من البلاد، فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر.

وأظهرت مقاطع فيديو لصحيفة "الشرق" القطرية إغلاق جزئي لكورنيش الدوحة بعد امتلاء الطريق بمياه الأمطار.

كما أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل تظهر الأمطار الغزيرة والبرق في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند