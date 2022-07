مع تزايد الهجمات.. واشنطن تندد بتدخل موسكو في مالي وتحملها مسؤولية انتشار جماعات تابعة للقاعدة

انتقد الجيش الأميركي وجود قوات من مجموعة "فاغنر" الروسية في مالي، وحمّلها مسؤولية تمهيد الطريق لزيادة نشاط جماعات تابعة لتنظيم القاعدة بالمنطقة.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفان تاونسند إن لدى روسيا ألف جندي من مجموعة فاغنر في مالي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي ورادارات متطورة.

واعتبر تاونسند أن التدخل الروسي في مالي يمهد الطريق لزيادة نشاط جماعات تابعة للقاعدة.

وشدد الجنرال الأميركي على أن "فاغنر هي مجموعة مرتزقة روسية تعمل بأمر من الكرملين"، وقال إن هذه المجموعة لا تعمل لصالح الدول أو الشعوب الأفريقية، بل فقط لدعم الحكام المستبدين واستغلال الموارد الطبيعية في القارة، حسب تعبيره.

TRANSCRIPT AVAILABLE now from yesterday’s press briefing with Gen Stephen Townsend, Commander, @USAfricaCommand. #AFHubPress Access here: https://t.co/djgoKqXuGe

English audio: https://t.co/oMOZsMJf8S

French audio: https://t.co/5zHyauMx6k

Arabic audio: https://t.co/NBJKrBQwyg pic.twitter.com/tZftroDFjv

— US Africa Media Hub (@AfricaMediaHub) July 27, 2022