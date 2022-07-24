نصرة لريان وعواودة.. 115 أسيرا في سجون الاحتلال يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

يخوض 75 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن الطعام، في حين يواصل 40 معتقلا إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، دعما للأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان وخليل عواودة، رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط ظروف صحية خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -عن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه- أن الأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ109 على التوالي، وهو معتقل إداري منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ويقبع حاليا في سجن الرملة الإسرائيلي.

أب لـ4 طفلات وأسير سابق

أما المعتقل عواودة، من بلدة إذنا (غرب الخليل) -وهو أب لـ4 طفلات وأسير سابق- فيواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من يوليو/تموز الجاري لليوم الـ23، إذ علق إضرابه في وقت سابق بعد 111 يوما بسبب وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث وعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديدا لمدة 4 أشهر، علما بأنه معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، ويرقد الآن في مستشفى "آساف هروفيه".

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا، بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين نحو 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ204 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم جريمة الاعتقال الإداري.