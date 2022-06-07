الكهرباء والنفط والأمن.. اتفاق عراقي مصري أردني على تعزيز التعاون

اتفق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي على عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي، فيما ذكر الصفدي أن بلاده ستبدأ بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بداية العام المقبل.

وقال حسين -خلال مؤتمر صحفي في بغداد عقب لقائه وزيري خارجية مصر والأردن أمس الاثنين- إنه تم بحث الوضع في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه تم تداول قضايا تخص البلدان الثلاثة.

وأضاف "تحدثنا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة… واتفقنا على عقد اجتماعات مستمرة بين البلدان الثلاثة".

بدوره، رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن زيارته للعراق تعد فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي، مبينا أن "هدف الإطار الثلاثي دعم العراق".

وتابع، "نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم… ونتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق بين البلدان الثلاثة".

وقال "نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات"، لافتا إلى أن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".

تزويد بالكهرباء

إلى ذلك، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي"، وأضاف أنه تم بحث تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا المضي في التعاون الثلاثي.

وأكد على وقوف الأردن إلى جانب العراق لمواجهة التحديات، موضحا أن "أمن العراق من أمننا". ولفت إلى أنه خلال الاجتماع تم بحث القضية الفلسطينية.

وحول تزويد العراق بالكهرباء، قال الصفدي إن الأردن اتفق مع العراق على الربط الكهربائي وأن التزويد سيبدأ مطلع العام المقبل.

كما قال إنه تم إنجاز 80% من أنبوب النفط الذي يربط العراق والأردن ومصر، ومن المقرر أن يضخ العراق عبر الأنبوب إلى العقبة نحو مليون برميل يوميا بهدف تصدير معظم الكمية إلى جانب تزويد الأردن ومصر بكميات منه. وتزيد تكلفة إنشاء الأنبوب على 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه تم تحقيق 90% في إطلاق المدينة الصناعية بين الأردن والعراق والتي سيكون فيها امتيازات للعمالة المصرية.